ERR Lvivis: põgenikevoog on tohutu, kuid inimesed saavad hakkama

Tuhanded inimesed otsivad Ukrainast pääsu läände. Lvivi rongijaamas käib võitlus piletitele rahulikku maailma. Kõik ei mahu peale.

"Ei ole võimalik. Tundub, et lähme tagasi. Bussi ei võeta koertega ega vanaemadega ja nii edasi," ütles Emilia.

"Väga hirmus on. Meid peaaegu lömastati seal vahekäigus, seal on hull rahvamass, me nutsime lastega ja saime vaevalt välja. Saime aru, et me rongiga minna ikka ei taha, nii et otsime bussi või püüame midagi leida," rääkis Anna.

Evakuatsioonirongidele pääseb, kes ees, see mees põhimõttel, rahvast on täis jaama koridorid ja perroonid. Paljusid ootavad teisel pool piiri Euroopa sõbrad, Lilia perekonda näiteks saksa sõbrad.

"Vaat selline olukord on, et venelased tulevad ja sakslased tulevad meid päästma. Kuidas on võimalik seda ette kujutada? Meie vanaisa sõdis. Tema ei usuks sellist asja. Saadame pere ära, lähme koju tagasi ja kaitseme oma maad. Mu 60-aastane isa juba läks, vanaema, 77-aastane, teeb Molotovi kokteile," rääkis Lidia perekonnaga.

Oksana ja Valeria mehed juba on sõjaväes, nemad lastega teel Euroopasse. Suurt abi pakuvad põgenikele praegu paljud siinse piirkonna vabatahtlikud, kõik aitavad nii kuidas saavad.

"Vabatahtlikud aitasid meil leida koha, kus magada, saime sooja ja ööbisime, kõige olulisem oli välja magada, me ei olnud ööpäevi maganud. Suur-suur tänu ukrainlastele. Me saame hakkama!" laususid Oksana ja Valeria.

Lvivi elanikud on kiiresti organiseerunud ja jagavad põgenikele süüa ja juua ja kõike, mida vaja ja kogu ühiskonna tahe vastu panna vaenlasele on väga tugev.

Lvivi kesklinnas meenutas linnapilt pühapäeval tavalist rahuaegset pühapäeva. Oma lühikese sõnumi Venemaa presidendile Vladimir Putinile oli linnarahvas kolmes keeles peaväljaku restoraniakendele kirjutanud.