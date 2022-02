Rainer Saks: Vene esimese ešeloni ründelaine kukkus täiesti läbi

Venemaa väljapakutud läbirääkimised Ukrainaga on viis aega võita, et panna valmis teine ešelon, kellega uuesti Ukrainat rünnatakse, sest esimene ešelon kukkus oma eesmärkides täiesti läbi, ütles "Aktuaalses kaameras" julgeolekuekspert Rainer Saks.

Saksi sõnul sai Ukraina sõja neljandal päeval Vene vägede rünnakute tõrjumisega päris hästi hakkama, kuid see ei tähenda, et Venemaa ja eelkõige president Vladimir Putin lepiks lüüasaamisega. Kahe riigi läbirääkimis kasutatakse tõenäoliselt selleks, et vägesid koguda, lisas Saks.

"Esimese ešeloni ründelaine, mis pidi võtma Kiievi kontrolli alla ja vahetama välja Ukraina valitsuse, see plaan on täiesti läbi kukkunud. /.../ Miks läbirääkimisi tehakse – eelkõige seetõttu, et Ukrainat taas ähvardada ja hirmutada ja võita aega, töötada välja järgmine plaan. Venemaa toob tõenäoliselt sisse teise ešeloni ja hakkab sellega jälle ründama," lausus Saks.

Saksi hinnangul puudub Venemaal tegelikult soov läbirääkimistel mingi lahendus leida.

"Nad ei soovigi läbi rääkida, soovidad võita aega, et seada teine ešelon paika. Nende esimene ešelon on saanud nii valusasti kolki, et tuleb tõenäoliselt suures osas välja vahetada. Selleks, et Ukraina rütmi rikkuda, on läbirääkimiste mõte," lausus ta.

Putini korraldus viia tuumaväed heidutamiseks valmisolekusse oli Saksi hinnangul põhjustatud kahest asjast.

"Tuumanupu näppimine on eelkõige selleks, et heidutada lääneriike ja ootuses, et võib-olla tullakse uuesti läbirääkimisi küsima. See on kindlasti ka reaktsioon lääneriikide sanktsioonidele, mida Venemaa ei uskunud, et nii laialdaselt kehtestatakse," lausus ta.

Ukrainlaste visa ja eduka vastupanu kohta märkis Saks, et ukrainlased on kaheksa aastat teinud selle nimel väga head tööd.

"Nad ei ole rumalad. Nad teavad väga hästi, kuidas Venemaa planeerib, ja eriti hästi on kasutatud viimast poolt aastat, kui Venemaa on sõjalist survet ja ähvardust kasutanud. Lääneriikide abi on vajalik, aga relvastuse osas oleks see võinud eelnevalt juba olla tõhusam. Praegu kiiruga relvi saades ja kasutusse võttes, enne konflikti saades oleks olnud tulemus parem," lausus Saks.