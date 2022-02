Venemaa muudab Ukrainas taktikat, senised rünnakud on toonud kaotusi

Kuigi pealinnas Kiievis möödus öö ja hommik suhtelises vaikuses, on mitmel pool Ukrainas käinud lahingud edasi liikuda üritavate Venemaa vägedega, kes nüüd varasemast enam kasutavad valimatuid raketilööke ja on tekitanud paljudes asustatud punktides öö jooksul põlenguid.

Ukraina: Venemaa on kaotanud 5300 sõjaväelast

Ukraina kaitseministeerium avaldas esmaspäeva hommikul värsked andmed Vene poole kaotuste kohta. Nende kohaselt on Venemaa kaotanud alates sõja algusest 5300 sõjaväelast, 29 lennukit, 29 helikopterit, 191 tanki, 74 suurtükki, 816 soomustransportööri, 21 raketiheitjat, 60 kütuseveokit ja viis õhutõrjeseadet.

Ukraina president Volodomõr Zelenski pöördus Vene sõjaväelaste poole, viidates tuhandetele hukkunutele: "Miks te olete siia tulnud? Visake käest oma relvad ja ärge uskuge oma komandöre. Ärge uskuge oma propagandat, päästke lihtsalt oma elud ja lahkuge!"

Zelenski ütles ka, et Ukraina küsib Euroopa Liidult kiirendatud korras liikmeks võtmist.

Venemaa teatas Zaporožje aatomielektrijaama hõivamisest, Ukraina eitab

Venemaa kaitseministeerium teatas esmaspäeva hommikul, et Venemaa väed on võtnud oma kontrolli alla Zaporožje aatomielektrijaama. Sõltumatut kinnitust sellele väitele ei ole.

Vene sõjaväelased "kontrollivad territooriumi tuumajaama ümber", teatas Venemaa kaitseministeerium. "Jaama personal jätkab tööd igapäevases režiimis."

Ukraina ametnikud eitasid Venemaa väiteid. Energoatom, riiklik energiaettevõte, ütles Interfaxile, et need väited on valed, "absoluutne jama".

Venemaa kaitseministeeriumi kõneisik kindralmajor Igor Konašenkov ütles esmaspäeva hommikul briifingul Interfaxi teatel, et Venemaa väed on vallutanud ka Berdjanski ja Energodari linnad

"Alates operatsiooni algusest on Venemaa väed hävitanud 314 ühikut Ukraina soomustehnikat, 57 raketiseadet, 121 suurtükki," loetles Konašenkov. Sõltumatut kinnitust sellele ei ole.

Venemaa öised katsed Kiievisse liikuda jäid eduta

Ukraina maavägede teatel jätkas Venemaa esmaspäeva öösel katseid Kiievi kaitsest läbi murda.

"Vene vägede kolonnid üritasid korduvalt pealinna äärealadesse tungida. Kõik vaenlase vägede liikumised olid kontrolli all ja tehti õigeaegseid otsuseid. Olukord meie kodumaa pealinnas on kontrolli all," seisab maavägede sotsiaalmeedia kontol.

Ukraina maavägede ülem, Kiievi kaitsejõudude juhataja kindralleitnant Oleksandr Sõrskõi sõnas, et kõik Vene vägede katsed eesmärki saavutada ebaõnnestusid.

"Okupantide varustuse kolonnid hävisid. Vaenlane kandis märkimisväärseid inimkaotusi. Vene väed on demoraliseerunud ja kurnatud. Oleme näidanud, et oskame oma kodu kutsumata külaliste eest kaitsta," ütles Sõrskõi.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas esmaspäeva esimestel tundidel, et Venemaa jätkab operatsiooni Ukraina vastu õhust ja maalt. "Õhk-maa pealetungioperatsiooni ajal jätkas vaenlane sõja- ja tsiviillennuväljade, sõjaväe juhtimispunktide (vägede), õhutõrjerajatiste, tähtsa kriitilise infrastruktuuri, kaitsepiirkondades asulate ja üksuste tulistamist," seisis peastaabi teates.

Zõtomõri lennuvälja pihta andis Venemaa öösel löögi Iskanderi ballistiliste rakettidega, mis lasti välja Valgevenest, teatas peastaap. See on vastuolus Valgevene lubadusega esmaspäeval algavate relvarahukõneluste eel ja ajal hoiduda oma territooriumi kasutamisest õhu- ja raketirünnakuteks.

Staap lisas, et Polesjes suunaga Kiievi poole püüab Venemaa pealetungi jätkata, püüdes ületada Irpini jõge. "Okupandi järjekordne katse vallutada Irpini linn ebaõnnestus. Ukraina kaitsejõud hävitasid vaenlase uue varustuse."

Peastaabi sõnul hoiavad Ukraina relvajõudude tanki- ja mehhaniseeritud üksused suurtükiväe toel igas suunas teatud ulatuses piiride kaitset. "Ukraina relvajõudude õhujõud tõrjuvad vaenlase õhurünnakud," märgib staap.

Kiievis on relvajõudude sõnul kasutusel mitmetasandiline kaitsesüsteem.

"Süstemaatiline võitlus käib väikese arvu relvastatud sabotaaži-luuregruppide (SRG) vastu, kus on kolm kuni 15 inimest, kes on Ukraina relvajõudude mundris, kuid Venemaa föderatsiooni kuulivestides," selgitas peastaap.

Peastaap andis ka juhiseid Kiievi elanikele, kuidas linna kaitse uues faasis tegutseda, paludes jälgida Venemaa soomukite ja muu transpordi võimalikku liikumist linnas, blokeerida teid, õhkida sildu ja kasutada soomukite vastu süütepudeleid.

'Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski hinnangul on järgmised 24 tundi Ukraina jaoks otsustavad. Seda ütles ta pühapäeva õhtul telefonikõnes Briti peaministri Boris Johnsoniga.

Esmaspäeva varahommikul oli Kiievis ja Harkivi linnas kuulda plahvatusi, teatas Ukraina erisideteenistus. Enne seda oli Kiievis mitu tundi vaikus olnud.

USA: Venemaa muudab raskustes taktikat

Näiteks Tšernigivis, ligikaudu 150 kilomeetrit Kiievis kirdes, on Vene väed USA kaitseametnike sõnul kasutusele võtnud "piiramistaktika", tulistades valimatult rakette, mis tabavad elumaju.

Raketid langesid Tšernigivile läbi öö. Kaartuli algas kell 2 kohaliku aja järgi. Teiste hoonete seas said tabamusi lasteaed, viiekordne elumaja ja kauplusehoone turul.

"Piiramisel on kasutusel kõikehõlmav katse võtta linn ära ilma igasuguse rahuliku elanikkonna säästmiseta. See on väga murettekitav areng," ütles The Wall Street Journalile üks USA kaitseametnik. Selline viide tähistab ilmselt allikat, kes töötab luures.

Viimaste päevadega on Venemaa Ukrainas tulistanud üle 300 lühimaaraketi.

Taktika muutus osutab, et Venemaa edasiliikumine on aeglane ja ei vasta plaanile, on USA hinnang.

Kütuse ja varustuse järelevedu on planeerimata ning eriti suur läbikukkumine on ebaedu Kiievi suunal, ütles USA kaitseametnik ajalehele.

Maxari satelliidifoto näitab Kiievi lähedal Hostomelis asuvat lennuvälja, mille juures on mitu päeva käinud äge lahing. Autor/allikas: SCANPIX / AFP

Allikad: Valgevene valmistub sõtta minema

The Kyiv Independent kirjutab, et allikate väitel valmistub Valgevene juba esmaspäeval ühinema Venemaaga sõjas Ukraina vastu.

Leht märkis öösel, et mitme allika väitel on otsus tehtud. Allikate väitel pidi juba esmaspäeva varahommikul tõusma õhku esimene IL-76 transpordilennuk, et viia Valgevene dessantväelased Ukrainasse sõtta.

Ka The Washington Post edastas, viidates USA kaitseametnikule, et Valgevene valmistub Venemaa invasiooniga ühinema.

Kuulujutud Valgevene ametlikust seotusest sõjaga hakkasid ringlema pühapäeval, kui Valgevene anonüümseks jäänud opositsiooniajakirjanikud teatasid sellest diplomaatilistele ringkondadele. Väidetavalt võidakse Valgevene sõjaväelased saata Kiievisse või Žõtomõri piirkonda Vene sõjaväelastele appi.