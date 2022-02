ERR Kiievis: paanikat pole, leiba napib

Esmaspäeva hommikul Kiievis ringi käies võis näha veel lahti olevate toidupoodide ees pikki järjekordi, kuna linnas napib leiba. Raskustest hoolimata on olukord rahulik ja paanikat pole, kinnitas kohapeal viibiv "Aktuaalse kaamera" reporter Anton Aleksejev.

Aleksejevi kirjelduse kohaselt oli Kiiev ennelõunal suhteliselt rahulik. Liikusid jutud, et Vene vägede kolonnid on nii idas kui läänes kuskil Kiievi lähistel. Pealinnas Vene ega Ukraina tanke ERR-i ajakirjanikud aga ei näinud.

Tänavatel oli näha väga vähe autosid, aga võis näha inimesi seismas poodide ees järjekordades. "Sest praegu kõik said aru, mida tähendab, kui pole midagi süüa," viitas Aleksejev asjaolule, et inimesed on päevi pidanud pommivarjendina toimivas metroos veetma.

Linnas napib leiba ja selle järjekorras inimesed seisavadki. Liha kättesaadavusega oli probleeme juba kaks päeva tagasi. Apteegid ja toidupoed olid osaliselt kinni ning nende ees, mis on lahti, looklevad järjekorrad. "Aga kõik on organiseeritud, paanikat me täna ei näinud," kinnitas Aleksejev.

Koos operaator Kristjan Svirgsdeniga käis Aleksejev ka ühes lastehaiglas, kus lastele osutatakse praegu vajalikku meditsiiniabi haigla keldris, mida kasutatakse samuti pommivarjendina. "Olukord on väga kurb. Vanemad ei tea, mis nüüd saab."

Ühtlasi käis Aleksejev sõjaväe kontrollpostidel, kus võis veenduda, et inimesed on valmis oma riiki kaitsma.