Ukraina Ohmaditi lastehaiglas on tavaliselt 720 voodikohta ja nad on täis, kuid nüüd on nendest hõivatud vaid paarsada. Lapsed sattuvad sõja tõttu haiglasse, aga isegi haiglas ei ole ohutu ja nad peavad varjuma pommivarjendisse.

Kõik, kellel see oli vähegi võimalik, saadeti koju.

"Algasid tulistamised ja meid toodi siia alla," ütles haiglaravil viibiv Anželika, kelle sõnul tunneb ta küll hirmu, kuid peab oluliseks mitte paanikasse minna.

Anželika toodi Ohmaditi Ivano-Frankovskist nädal aega tagasi. Samal päeval sattus haiglasse väike David Kiievist.

"Me olime reanimatsiooni osakonnas ja kui lapsel natuke paranes, viidi meid 22. veebruaril üle tavapalatisse. Kahe päeva pärast toodi meid siia alla. Ma ei tea, kuidas me ellu jääme," ütles Davidi ema Jelena.

"Ma arvan, et neil ei ole vahet, kas see on haigla või miski muu," sõnas Jelena.

"Mõningaid lapsi pole lihtsalt füüsiliselt võimalik õhuhäire ajal ohutusse kohta viia. See on kõige kurvem. Meil on inimesed, kes hoolimata häirest jäävad nendega," ütles Ohmadit haigla EMO juht Andrei Võssotski.

Haiglas on ka sõja tõttu kannatada saanud patsiente.

"Üks laps suri kahjuks kiirabi autos verekaotusesse. Kaks last vajasid operatsiooni, üks neist on raskes seisundis reanimatsioonis, ta vajab näotaastamisoperatsiooni ja neurokirurgilist abi, tal on selgroovigastus. Lisaks on kolm täiskasvanut. Need on vanemad, kes olid kahe autoga teel haiglasse, kui nende peale avati tuli. Neid hakati haiglasse toimetama, kui tule alla jäi ka nende operatiivsõitu teinud kiirabi auto. Kiirabi sõitis vilkurite ja sireeniga ning oli vastavalt märgistatud," kirjeldas Võssotski.

Ukraina sõjaväelased on veendunud, et see on diversantide käekiri. Ööl vastu esmaspäeva peeti ühes kontrollpunktis kinni auto, mille pagasiruumist leiti karabiinid ning granaadiheitjad. Reisijad omasid Ukraina sõjaväeluure tunnistusi.

"Nende relvad ja dokumendid tundusid meile kahtlased. Selgus, et see oli juba viies liikvel olnud diversioonigrupp see öö. Nad ei osutanud vastupanu, tulid autost välja ning me pidasime nad kinni," rääkis kontrollposti ülem Colt.

Mida arvavad Kiievi kaitsjad läbirääkimistest Ukraina ja Venemaa vahel?

"Kõik relvakandjad siin arvavad, et läbirääkimised, mille tulemusena oleks mingi rahulepe, millega osa Ukrainast jääb okupatsiooni alla, on vastuvõetamatu," ütles kinorežissöör ja kontrollposti ülem Oleg Sentsovilt.