Eestis töötavad ukrainlased sõidavad kodumaad kaitsma

Eestisse on jõudnud sada esimest Ukraina sõjapõgenikku ning valitsuskabinet hakkab teisipäeval arutama põgenike meditsiinilise abi tagamist.

Aleks töötas elamisloa alusel ühes Eestis ehitusfirmas, nüüd pakkis ta asjad, et sõita bussiga Ukraina piirile. Temaga koos läheb sama bussiga 15 meest.

"Siin on minu kodumaa. Kuna ma ei saa seal praegu olla, sõidan ma kaitsma oma maad, oma kodumaad, oma peret, oma vanemaid, oma lapsi. Ma ei luba sellel agressoril tulistada meie riiki. Ja dikteerida mingeid omi fašistlikke tingimusi," rääkis Aleks.

Aleks elab Žitomõris, mis on 120 kilomeetrit Kiievist läänes. Seekord jõudis ta Eestis töötada kuu aega, kui hakkas sõda.

"Eile tulistati rakettidega elurajooni, kus elab mu pere. Seetõttu otsustasin lõplikult minna, sest see ületas mu taluvuse piiri. Rakett kukkus elumajade lähedusse. Seal on inimesed, seal on lapsed. Seal ei ole midagi pistmist sõjaväega," ütles Aleks. "Raketid tulid Mozõrist, Valgevene territooriumilt, see on 100 protsenti selge."

Aleksi ja teiste Ukrainat kaitsma sõitvate meestega jõuab piirile abi, mida juba teist päeva koguvad ja komplekteerivad Tallinna Ülikooli tudengid.

"Meie võtame ühendust erinevate ettevõtetega, kes oleksid valmis annetama vajalikke asju. Toome sealt asju. Aga tuleb ka läbi punase risti näiteks me kogume need siin ja paneme valmis, selleks, et need pannakse busside peale, mis lähevad piirile," rääkis ühenduse Tudengid Ukraina heaks liige Kristen Aigro.

Tudengid komplekteerivad pakke pagulasi Eestisse toovate busside jaoks ja piirile. Pakkides on vett, toitu, hügieenitarbeid, mähkmeid, juurde oleks vaja väikelaste toitu. Kes tahavad annetada, võivad kirjutada ukraina@tlu.ee.

Pagulasabi kodulehelt saab infot, kuidas pagulasi toetada ja kuidas aidata oma sugulastel või lähedastel Poola-Ukraina piirilt Eestisse jõuda.

"Meil on kaardistatud sajad kui mitte tuhanded inimesed, kes on pakkunud majutuskohta enda juures. Llähipäevadel selgub, kuidas seda paremini koordineerida," ütles Eesti Pagulasabi kommunikatsioonijuht Madle Timm.

Pagulasabi kodulehe kaudu saab pakkuda ka töökohta, teenuseid, tarvilikke asju ja muud. Iseküsimus on meditsiiniline abi. Ida-Tallinna Keskhaigla allergoloog-immunoloog doktor Krista Ress juhtis tähelepanu immuunpuudulikkusega patsientide aitamisele. Nende keha ei tooda antikehi ja antikehi asendav ravi tohi katkeda.

"Aga nende ravimite säilitamistingimused, nende ravimite tarne on sellistes tingimustes ilmvõimatu ja raske. Ehk põhiprobleem ongi see, et patsiendid ei pääse kas ravile haiglatesse, et neid ravimeid manustada või siis ei saa neid ravimeid, mis neile on kogus manustamiseks antud õigesti säilitada," ütles Ress.

Kuna immuunpuudulike inimesi on palju, võivad nad Eestisse sõjavarju tulles abi vajada. Olemas on nii ravimid kui personali võimekus ravida, rääkis Ress. Vaja on haigekassa otsust. Tervise- ja tööminister Tanel Kiik ütles, et teisipäeval arutab põgenike ravivajadust valitsuskabinet.