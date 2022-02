Teisipäeval jätkub päikeseline ilm ning päeval on oodata plusskraade.

Eesti jääb eeloleval ööpäeval Poola kohalt ulatuva kõrgrõhkkonna kuiva põhjaserva, öisel ajal on võimalus ka udu tekkeks. Päeval sõuab mõõduka edela- ja läänetuulega üle taevalaotuse vaid üksikuid pilvi ning hommikused miinuskraadid asenduvad keskpäeval plusskraadidega.

Öö on Eestis peamiselt selge ja kuiv. Kohati tekib udu. Puhub edelatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -4 kuni 1 kraadini, Ida-Eestis on külma -4 kuni -8 kraadi.

Teisipäeva hommikul on valdavas Eestis selge, kohati võimaliku uduga, sisemaal nõrga, rannikul puhangulisema edela- ja läänetuulega. Külma on 3-8 kraadi, Lääne-Eesti rannikul on õhutemperatuur 0 kraadi ümber.

Päev on päikeseline. Puhub edela- ja läänetuul 4-10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 2 kuni 6 kraadini.

Kolmapäeval möödub kaugelt põhjast madalrõhkkond ning selle lõunaservas lisandub Eestisse pilvi, olulist sadu oodata pole. Neljapäeval taanduvad pilved itta.

Öösiti on külma sisealadel -3 kuni -7 kraadi, läänepoolsel rannikul on õhutemperatuur 0 kraadi ümber, päevasel ajal soojeneb õhk 0 kuni 5 kraadini.

Ka järgnevatel päevadel domineerib selge taevas. Eestisse jõuab põhjast külmem õhk ning öised miinimumid langevad kohati -10 kraadi ümbrusesse, rannikul on õhk pehmem, päevane õhutemperatuur on -3 ja 3 kraadi vahel.