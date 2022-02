Tartu valmistub põgenike vastu võtmiseks, esimesed abivajajad said peavarju

Sellel nädalavahetusel toimunud Miss Valentine võimlemisturniiril osalenud Ukraina iluvõimlejad ja nende emad oleksid pidanud esialgse plaani alusel esmaspäeval Ukrainas igapäevaste toimetuste juurde naasma.

Alanud sõja tõttu otsiti aga võistluse korraldajate ja Tartu linna koostöös Ukrainast kohale tulnutele majutuskoht, kuhu kuus esimest põgenikku ka sisse kolisid.

"Ma olen heas mõttes šokis. Inimesed on nii avatud ja igalt poolt tuleb abi ja toetus. Kasvõi see, et me esimest korda tulime Tartusse lastega ja korraldajad nii toetasid meid. Kui see oleks võimalik, siis ma lahkuks tagasi Ukrainasse täna, aga mind peatab see moment, et mul on lapsed ja hetkel on lastel siin parem. Minule kui emale on kõige olulisem, et mu lapsel on kus magada ja mida süüa," rääkis põgenik Marjana.

Esimestele põgenikele lisaks on Tartu valmistunud ka suurema hulga abivajajate vastuvõtmiseks.

"Turu spordihoones oleme me valmis loetud tundide jooksul võtma vastu vähemasti 200 põgenikku. Vajadusel oleme me küllaltki kiirelt valmis suurendama seda vastuvõetavate põgenike arvu suurusjärgus tuhandeni ja eks siis sealt edasi peab edasi vaatama," ütles Tartu abilinnapea Mihkel Lees.

Põgenike lisandudes plaanib linn kasutusele võtta ka teisi spordihooneid. Samuti loodetakse erasektori abile. Nii on näiteks Eesti Pagulasabile andnud endast alates 24. veebruarist iga päev märku ligi 600-700 eraisikut ja ettevõtet, kes on valmis vajadusel põgenikele elukohta või ka muud abi pakkuma. Tartus ja Tartumaal on neid pagulasabi tugiteenuste juhi Anu Viltropi sõnul sadades.

"Pakutakse tuba korteris, pakutakse korterit, pakutakse maja, erinevaid teenuseid. Pakutakse ka töökohti," ütles Viltrop.

Lisaks kaardistab ka Tartu Üliõpilasküla olukorda, et hinnata kui palju üliõpilaselamute elanikke on valmis lõpetama üürilepingu või vahetama tuba, et majutada sõja eest põgenevaid Tartu Ülikooli tudengite või töötajate lähedasi. Kolme päevaga on oma valmisolekut kinnitanud üle 50 inimese.