Venemaale lõksu jäänud välismaalased tulevad läbi Narva Euroopasse

Narva piiripunktis on olukord rahulik, politsei kontrollib põhjalikult riiki sisenejaid. Märgatav osa Eestisse saabujatest on Euroopa riikide kodanikud, kes Venemaalt koju püüavad pääseda.

Alates Ukraina sõja algusest on Narvas mõlemas suunas piiri ületanud veidi üle 8000 inimese, mis on tavapärane Narva piiriületus, kuid Eestisse sisenejaid oli viimastel päevadel ligi 1000 võrra rohkem. Inimesed saabuvad Venemaalt suurte kohvritega ja liiguvad teistesse Euroopa riikidesse.

"Lennukid olid tühistatud ja kõik inimesed, kes olid Venemaal, kasutavad võimalust läbi Narva piiripunkti, kasutades Eestit transiidina, minna teistesse riikidesse," ütles piirivalve välijuht Aleksandr Kazmin.

Euroopa Liidu kodanikud lahkuvad Venemaalt kiirkorras, sest suhtumine neisse on järsult muutunud.

Hispaanlane Francisco töötas Moskva autotööstusettevõttes 16 aastat, kuid lahkus nüüd riigist.

"Nad nimetavad mind reeturiks. Ma ei ole reetur, ma armastan Venemaad, kuid ma ei saa õigustada sellist sõda, see on kriminaalne. Risk on suur, Hispaania kodanik ei peaks praegu Venemaal viibima. Panin passid taskusse, lapsed käekõrvale ja sõitsime. Midagi ei võtnud kaasa, vaadake. Praegu püüdsin aidata sõpra üle piiri, kes kuidagi üle ei saa, sest tal on tütar ilma passita," rääkis Francisco.

Üle piiri on hakanud rohkem käima ka Narva elanikud, sest rubla kurss on Venemaal ostude sooritamiseks praegu väga soodne.