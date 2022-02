Zelenski tühistas Ukraina eest võitlema minna soovivate välismaalaste viisanõude

Välisvõitlejate viisavabadus kehtib ajutiselt kuni sõjaseisukorra lõpuni. See ei kehti Venemaa eest võitlema minna soovijatele.

Zelenski ütles, et sõja viie päeva jooksul Venemaa tulistanud Ukraina territooriumile 56 raketti ja 113 tiibraketti, vahendasid BBC, CNN jt.

"Me peame kaaluma õhuruumi täielikku sulgemist Vene rakettidele, lennukitele ja helikopteritele," ütles Zelenski pöördumises.

Zelenski ei täpsustanud, kes peaks lennukeelu kehtestama või kuidas seda jõustada.

President süüdistas Venemaad sõjakuritegudes Harkivis.

"Täna tulistasid Vene väed Harkivit reaktiivlennukeilt. See oli selgelt sõjakuritegu. Harkiv on rahumeelne linn, kus on rahumeelsed elamurajoonid, mitte ühtki sõjaväerajatist. Kümned pealtnägijate ütlused tõestavad, et tegu pole üksiku eksimusega, vaid inimeste tahtliku hävitamisega: venelased teadsid, kuhu nad tulistasid," ütles ta.

"Selle kuriteo eest tuleb kindlasti rahvusvaheline tribunal — see on kõigi konventsioonide rikkumine. Mitte keegi ei andesta teile rahumeelsete Ukraina inimeste tapmise eest," lisas president.

Zelenski ütles, et analüüsib esmaspäeval Venemaa delegatsiooniga peetud kõneluste tulemusi.

"Õiglased läbirääkimised saavad toimuda, kui üks pool ei tulista teist poolt samal ajal rakettidega. Siiani ei ole meil sellist tulemust, mida sooviksime. Venemaa on öelnud oma seisukohta ja me oleme esitanud oma punktid sõja lõpetamiseks. Me saime mingeid märke. Kui delegatsioon naaseb Kiievisse, siis me analüüsime seda, mida kuulsime ning otsustame, kuidas läbirääkimiste teise vooruni minna," rääkis ta.

Zelenski kritiseeris ka Venemaa rolli ÜRO-s, öeldes, et sõjakuritegusid toime paneval riigil ei tohiks olla ÜRO julgeolekunõukogus alalist kohta.