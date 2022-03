Venemaa valmistub eskalatsiooniks, toob Kiievi alla suuri üksuseid

Venemaa, kes on eelnevatel päevadel Ukraina vastu peetud sõjas kohanud ootamatult tugevat vastupanu, näib teisipäeval valmistuvat täiendavaks eskalatsiooniks, liikudes edasi Musta mere ääres ja suunates suuremaid vägesid üle piiri Kiievi suunas.

USA kongressi liikmed said Euroopa aja järgi ööl vastu teisipäeva salastatud ülevaate olukorrast Ukrainas, mille andsid kõrged luure- ja kaitseametnikud. Väidetavalt sisaldus selles prognoos Kiievi ja teiste Ukraina linnade võimaliku langemise aja kohta.

"Sõjalises mõttes seisab halvim ees," ütles vabariiklasest senaator Lindsey Graham briifinguruumist lahkudes ajakirjanikele.

Nimetuks jääda soovinud seadusandja ütles CNN-ile, et ametnike poolt näidatud prognoos lähipäevadeks oli "ärevaks tegev".

Senaator Chris Murphy, demokraat, kirjutas Twitteris: "Võitlus Kiievi pärast saab olema pikk ja verine."

Vabariiklane Rube Gallego keeldus saadud info detaile avaldamast, kuid ütles, et arvestades Vene vägede arvu, siis on Ukraina linnade langemine selgelt tõenäoline.

Vabariiklane Dan Crenshaw kinnitas, et ülevaate andmisel räägiti linnade kukkumise ajaskaalast, kuid tegemist on vaid hinnangutega ning ukrainlased võitlevad palju kangemalt kui arvati ja see muudab linnade ära võtmise Vene vägedele raskemaks.

Teisipäeva hommikul kõlasid õhusireenid mitmes oblastis

Kyiv Independenti teatel kõlasid teisipäeva varahommikul õhusireenid mitmes oblastis: Volõõnias, Ternopilis, Rivnes ja Vinnõtsjas.

Venemaa üritab Hersoni vallutamist lõunas

Ukraina võimude teatel on Vene väed alustanud rünnakut riigi lõunaosas asuvale Hersoni sadamalinnale. Hersonis kõlasid teisipäeva öösel võimsad plahvatused. BBC andmeil toimusid plahvatused lennujaama lähistel.

Hersoni kohalike võimude sõnul on Vene väed linna ümber piiranud, kuid ei ole saanud seda enda kontrolli alla. Kyiv Independenti teatel on Vene väed pannud Hersoni eeslinnades üles mitu kontrollpunkti.

"Keeruline on öelda, kuidas olukord edasi areneb. Herson oli ja on Ukraina oma," kirjutas linnapea Igor Kolõhhajev oma Facebooki kontol. Ta palus kohalikel elanikel püsida rahulikud ja liikumispiirangu ajal mitte õue minna. "Ärge laskuge kellegagi agressiivsetesse vestlustesse ja ärge provotseerige vaenlast," lisas ta.

Kiievi suunas liigub hiiglaslik Vene sõjamasinate kolonn

Teisipäeva esimestel tundidel kõlasid õhurünnakute eest hoiatavad sireenid Kiievis ja selle lähistel Bila Tserkvas. Elanikel paluti varjuda.

USA ettevõte Maxar Technologies on avaldanud satelliidipildid Kiievist põhja pool liikuvast Vene sõjaväekolonnist, mille pikkus ulatub 64 kilomeetrini. Uutel andmetel on kolonn palju pikem kui varem teatatud 27 kilomeetrit, märkis Reuters.

Satelliidipiltide järgi liiguvad Vene väed Kiievile lähemale. Varem selgitas Maxar, et kolonn koosneb sadadest soomukitest, tankidest, liikursuurtükkidest ja logistilisest toest ning see liigub lõuna suunal Kiievi poole.

Maxar lisas, et Valgevene lõunaosas, Ukraina piirist vähem kui 32 kilomeetri kaugusel on näha täiendavaid maavägesid ja ründehelikopterite üksusi.

Vene sõjaväetehnika kolonn Kiievi oblastis Ivankivi lähistel. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Maxar Technologies

Olukord Kiievi ümbruses on endiselt pingeline

Ukraina relvajõudude kindralstaap kirjeldas teisipäeva öösel viimase ööpäeva arenguid. Staabi teatel jätkab Venemaa sõjaliste ja tsiviilobjektide tulistamist, luurelende ning kasutab oma tegevuseks ka Valgevene õhuruumi.

Peastaabi andmeil kavatseb Venemaa kaasata rünnakutesse Ukraina vastu ka Valgevene sõjaväelased.

Olukord Kiievi ümbruses on peastaabi kinnitusel jätkuvalt pingeline. "Polesjes üritab vaenlane jätkuvalt pealetungi pealinna suunas. Venemaa okupatsiooniväed kasutavad rahvusvahelist humanitaarõigust eirates taktikat infrastruktuuri hävitamiseks ning asulate pihta raketi- ja pommirünnakute korraldamiseks," kirjeldab peastaap.

"Mustal merel on ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu lähipäevade meredessantide läbiviimine ebatõenäoline. Suurem osa Musta mere laevastiku mereväerühmast on baasis. Igas suunas hoiavad Ukraina relvajõudude üksused suurtükiväe ja mehitamata õhusõidukite Bayraktar TV2 toel teatud piire.

"Vaenlane ei saavutanud edu üheski piirkonnas," lisas staap.

Maxari satelliidipilt Vene dessantvägede kolonnist Kiievist umbes 40 kilomeetri kaugusel Zdviživka külas. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Maxar Technologies

Ohtõrkas hukkus rünnakus üle 70 inimese

Sumõ oblastivalitsuse juhi Dmõtro Živitski sõnul ründasid Vene sõjaväelased esmaspäeval Ohtõrka linnas sõjaväeosa ning pommitamsies hukkus üle 70 inimese, kirjutab Interfax.

"Eile kattis väeosa vaenlase suurtükituli. Surnukehade väljatoomine rusude alt jätkub," kirjutas Živitski oma sotsiaalmeediakontol.

"Surnuid on palju. Nüüd valmistatakse kalmistul ette kohti - Ukraina 70 hukkunud võitlejale," lisas ta.

Hiljem täpsustas ta, et hukkunuid oli ka tsiviilelanikkonna seas.

Živitski teatas ka hukkunud Vene sõjaväelastest. "Linna ümber oli palju venelaste surnukehi. Me korjame nad kokku. Punase Risti töötajad viivad nad koju," kommenteeris ta.

Valge Maja ei toeta Ukrainas lennukeelutsooni loomist

Valge Maja ei toeta lennukeelutsooni loomist Ukraina kohal. See ei ole USA presidendi esindaja sõnul hea mõte, kuna viiks USA ja Venemaa sõjalisse konflikti, ütles Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki esmaspäeva õhtul MSNBC eetris.

"See oleks kindlasti eskaleeriv," ütles Psaki. "See ei ole miski, mida president tahaks teha. See ei ole mitmel põhjusel hea idee."

President Joe Biden on varem korduvalt öelnud, et USA ei kavatse võidelda Venemaaga Ukrainas. Samas on USA saatnud Ukrainale relvi ja saadab neid veel.

Vabariiklasest kongressi liige Adam Kinzinger kordas esmaspäeval, et USA peab looma Ukraina kohale lennukeelutsooni.

"Ma ei arva, et selleks on liiga hilja," ütles Kinzinger. "Iga päevaga toob Venemaa Ukraina pinnale rohkem maa-õhk rakettide üksusi, mis teeb selle üha keerulisemaks."

Samas on teised vabariiklased nagu Marco Rubio lennukeelutsooni vastu.

"Ma usun, et inimesed ei saa aru, mida see tähendaks," ütles Rubio. "See tähendaks valmisolekut lasta alla Venemaa lennumasinaid, see tähendaks Kolmandat maailmasõda."