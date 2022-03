Macroni toetus kasvas presidendivalimiste eel rekordtasemele

Uuringufirma IFOP küsitluse kohaselt toetab Macroni 28 protsenti prantslastest, mis on 10. aprillil peetavate valimiste esimese vooru eel korraldatud küsitluste kõrgeim näitaja.

Teisel kohal on paremradikaalne Marine Le Pen 16 protsendiga, kolmas on parempopulist Eric Zemmour 14 protsendi ja neljandal kohale paremtsentrist Valerie Pecresse 13 protsendiga.

Teises uuringust selgus, et Macroni toetust on tõstnud Venemaa surve ja rünnak Ukrainale, mille ärahoidmisse Macron on panustanud. Prantsuse president käis veebruaris Moskvas, kus ta kohtus Vene liidri Vladimir Putiniga ning veel esmaspäeval pidas Putiniga ka pooleteisttunnise telefonivestluse.

Venemaa rünnak on andnud Prantsuse paremäärmuslikele poliitikutele tagasilöögi, sundides varasemalt Venemaad toetanud Le Peni ja Zemmouri oma tegevust õigustama. Mõlemad on nüüd Kremli algatatud rünnakut kritiseerinud.

Macron, kes ei ole veel ametlikult oma kandideerimisest teatanudki, võidaks praeguste küsitluste kohaselt valimiste teises voorus iga oma konkurenti. Le Peni vastu koguks ta 56,5 protsenti häältest viimase 43,5 protsendi vastu.

Nädalavahetusel avaldatud teise küsitluse tulemused näitasid valijate heakskiitu presidendi tegevusele Ukraina kriisis – 58 protsenti Prantsuse valijatest leidis, et Macron on hästi hakkama saanud, samas kui 28 protsenti hindas enim Le Peni ja 21 protsenti Zemmouri tegevust. Ligi kaks kolmandikku vastanutest tunnistas, et sõda Ukrainas mõjutab nende otsust presidendivalimistel.