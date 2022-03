ERR-i korrespondent Kiievist: poed on tühjad nagu tänavadki

Viimane öö möödus Kiievis suhteliselt rahulikult, ehkki linna ümber on väidetavalt saabunud juba kuni tuhat Vene tanki, rääkis ERR-i korrespondent Anton Aleksejev teisipäeval Terevisioonis. Samas on suur osa kauplusi linnas suletud ning Kiievit ähvardab toidupuudus, lisas ta.

Aleksejevi sõnul möödus seal, kus tema peatub, öö rahulikult, kuid linna põhjaosas oli siiski kuulda nii plahvatusi kui tulistamist. "Aga Kiiev on ikkagi Ukraina käes!" ütles ta.

"Linnas töötab veel umbes 30 protsenti apteekidest ja pooled toidupoed, aga probleem on selles, et letid on sama tühjad nagu Kiievi tänavad," tõdes Aleksejev. Tema sõnul oli esmaspäeval näha kaupluste ees pikki järjekordi ning juba pühapäeval oli kuulda leiva- ja lihapuudusest.

Aleksejevi sõnul on suur osa inimesi rünnakute eest varjul metroos, aga samas paljud inimesed, kes elavad metroo sissepääsudest kaugemal, ei söenda hakata metroosse minema, kui õhuhäire sireenid tööle hakkavad, sest kardavad jääda tule alla.

"Igaühel on õigus metroos viibida ja ööbida komandanditunni ajal. Võib tulla, kui kuuled häiret. Aga see ei ole kohustus," rääkis ERR-i ajakirjanik.

Venemaa toob tanke linna lähistele

Aleksejevi sõnul on see juba kolmas öö, mille kohta Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et see peab olema otsustav. Aga endiselt seisavad Vene tankid linna ääres. Tema sõnul räägitakse, et Kiievist läänes on umbes 500, põhjas 250 tanki. "Ma ei tea, kui palju tanke on vaja kolme miljoni elanikuga linna vallutamiseks," märkis Aleksejev.

Tema sõnul ei ole linna lõuna- ja idaserva veel Vene üksused jõudnud, mis tähendab, et linn ei ole ümber piiratud.

Väidetavalt on ka Odessa suunas linnast väljuva maantee lahti ja selle kaudu saaks linnast lahkuda, aga selle muudab keeruliseks, et linnas ei ole võimalik enam bensiini osta.