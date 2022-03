Tõniste: Vene väed koonduvad Kiievi all, et pealetungi jätkata

Kaitseväe peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonna ülema asetäitja kolonelleitnant Toomas Tõniste ütles pressikonverentsil, et hetkeline rahulikum olukord Kiievi suunal on tingitud Vene vägede uuest koondumisest Kiievi all, et pealetungi jätkata.

Tõniste rääkis, et esmaspäeval toimunud läbirääkimised Venemaa ja Ukraina delegatsioonide vahel sisulisi tulemusi ei andnud.

"Nende eesmärk oli võita aega oma ešelonivahetuse tegemiseks. Lepiti kokku, et kohtumisi jätkatakse. Hoolimata kõneluste toimumisest jätkusid Vene poole rünnakud. Tuleb ühe rohkem teateid Vene poole poolt sõjaõiguse rikkumisest," ütles Tõniste.

"Kiievi suunal on hetkel olnud rahulikum. Selle rahu põhjuseks on Vene vägede koondumine, et pealetungi jätkata," lisas ta.

"Harkivis kasutati mitmikraketiheitjate ja suurtükkide kobarmoona," märkis Tõniste.

Tõniste rääkis, et Mariupol on Vene jõudude poolt ära lõigatud. "Vene relvajõudude eesmärk lõigata ära Ukraina Aasovi merest ja ühendada Krimm Donbassiga, on täitumas.

Kui peaks saama kinnitust, et sõtta on saadetud ka Valgevene üksused, siis sõjalises mõttes lisab Tõniste sõnul Valgevene sekkumine ründajale ründejõudu.

"Seni kuni nad lähevad lahingusse Tšenigivi suunal, seni ei teki ohtu Ukraina tagalale," lausus Tõniste.

Siseministeeriumi sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar ütles, et ministeerium on loonud võimaluse Ukraina kodanikele tulla Eestisse viisavabalt.

Ta ütles, et 270 Ukraina põgenikku on on saanud nõustamist PPA-lt ning ka täna on bussid siiapoole teel.

Sotsiaalministeeriumi kantsler Maarjo Mändmaa ütles, et kui inimesed saabuvad Eestisse, siis on seatud majutuskohad, mis on sisuliselt vastuvõtukohad, kus inimesed saavad tõmmata hinge.