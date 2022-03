Kell 20 "UV faktor": mis on NATO järgmised sammud?

Milline on NATO tervis ja millised on alliansi järgmised sammud Ukrainat rünnanud Venemaa suhtes? Selle üle arutleb tänane ETV saade "UV faktor".

NATO vihmavari on olulisem kui kunagi varem. Liitlaste otsustavad sammud vägede suurendamisest idatiival ning peasekretär Jens Stoltenbergi tänane välkvisiit Eestisse lisavad kindlust. Aga milline roll ja millised võimalused on NATO-l mõjutada sõjategevust Ukrainas? Kas NATO peaks sekkuma ning kas see tähendaks sisuliselt kolmandat maailmasõda?

Esmaspäeval avaldatud YLE küsitluse järgi pooldab NATO-ga liitumist rekordiliselt üle poole vastanud soomlastest. Jutule NATO laienemise kohta jagub Kremlil aga hulk ähvardusi.

Alliansi tegevuse üle arutlevad president Toomas Hendrik Ilves, riigikogu väliskomisjoni juht Marko Mihkelson, endine NATO Ukraina esinduse asejuht, küberkaitseekspert Merle Maigre, julgeolekuekspert Meelis Oidsalu ja Eesti suursaadik Ukrainas 2006-2011 Jaan Hein. Skype'is kommenteerib meeleolusid Soomest suursaadik Sven Sakkov.

Saade algab ETV-s kell 20. Saate meeskond ootab vaatajate arvamusi ja küsimusi aadressil uvfaktor@err.ee.