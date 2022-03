See tähendab, et Keskerakond peab reklaamiagentuurile Midfield tagastama keelatud annetuse summas 850 000 eurot. Erakonna peasekretär Andre Hanimägi ütles Indrek Kiislerile, et Keskerakonda pankrot ei ohusta, kuid loodetavasti on võimalik see summa maksta tagasi jao kaupa.