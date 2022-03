USA keelustab Vene lennukid oma õhuruumis

Ameerika Ühendriikide president Joe Biden ütles kohaliku aja järgi teisipäeva õhtul peetud aastakõnes, et USA keelustab Vene lennukite lennud oma õhuruumis.

USA lennukeelu otsus jõustub hiljemalt kolmapäeva õhtul. Samasuguse otsuse on juba teinud Euroopa Liit ja Kanada.

USA transpordi- ja lennundusamet selgitas, et lennukeelu määruse alla lähevad nii reisi- kui ka kaubalennukid ning regulaar- ja tšarterlennud.

Biden ütles kõnes, et Venemaa president Vladimir Putin peab maksma oma tegevuse eest Ukrainas.

"Oma ajaloost oleme saanud õppetunni – kui diktaatorid ei maksa oma agressiooni eest, siis nad korraldavad veel rohkem kaost. Nad jätkavad. Ning kahju ja ähvardused Ameerika ja kogu maailma jaoks tõusevad," rääkis ta.

"Seetõttu loodi NATO allianss pärast teist maailmasõda Euroopas rahu ja stabiilsuse tagamiseks. USA on koos 29 teise riigiga selle liige. See loeb. Ameerika diplomaatia loeb," ütles president.

Biden sõnas ka, et Venemaa sõda Ukrainas oli ettekavatsetud ja provotseerimata.

"Ta lükkas tagasi diplomaatia jõupingutused. Ta arvas, et lääs ja NATO ei vasta. Ja ta arvas, et suudab meid siin, kodus lõhestada. Putin eksis. Me olime valmis," rääkis ta.

"Putin on vallandanud vägivalla ja kaose. Aga samal ajal, kui ta võib teha edusamme lahinguväljal, maksab ta pikemas perspektiivis jätkuvalt kõrget hinda," kõneles USA president.

Biden teatas kõnes ka, et USA ning veel kümned riigid annavad oma naftareservidest 60 miljonit barrelit kasutusse.

"Me saame hakkama," ütles ta. "Putini sõda Ukrainas teeb Venemaa nõrgemaks ja ülejäänud maailma tugevamaks."