Venemaa dessantväelased maandusid Harkivis, Mariupol on sisse piiratud

Kolmapäeva varahommikul alustasid Venemaa dessantvägede üksused päev varem pideva tule all olnud Ukraina suuruselt teise linna Harkivi ründamist, algasid lahingud. Lõunas on Venemaa väed sisenenud Hersoni ja ümber piiranud Mariupoli.

Väidetavalt ründasid Vene sõjaväelased Harkivis sõjaväe meditsiinikeskust

"Vene väed maabusid Harkivis. Sissetungijad ründasid haiglat – Põhja regiooni sõjaväemeditsiini kliinilist keskust. Algas lahing sissetungijate ja Ukraina kaitsjate vahel," teatas Ukraina raada.

Ukraina relvajõudude teatel toimus rünnak hetkel, mil linnas ja piirkonnas anti välja õhurünnaku hoiatus.

Teisipäeval tabas Harkivi oblastivalitsuse hoonet raketirünnak.

Vene väed on lõplikult ümber piiranud Ukraina lõunaosas Donetski oblastis Aasovi mere ääres asuva Mariupoli linna, kinnitasid erinevad allikad.

Teiste seas teatas Suurbritannia kaitseministeerium, et ilmselt on Mariupol, samuti Harkiv ja Herson sisse piiratud. Isehakanud Donetski "rahvavabariigi" juht Deniss Pušilin teatas juba teisipäeval, et eelduste kohaselt piiravad Venemaa väed Mariupoli juba samal päeval sisse.

CNN-i ja Ukraina allikate andmeil on Venemaa väed Hersoni kesklinna pärast rasket suurtükiväe lööki vallutanud. Herson on oluline transpordisõlm, kus on jõesadam ja raudteeühendused.

Mariupolit on peetud Venemaa üheks tähtsamaks sihtmärgiks ning seal on toimunud ägedad lahingud alates neljapäevast, kui Vene väed Ukrainasse sisenesid. Mariupoli haaramine aitaks Venemaal luua maismaakoridori Krimmi poolsaare ja enda mandriosa vahel.

Mariupoli linnapea Vadõm Boitšenko ütles kolmapäeva öösel kella kahe ajal sotsiaalmeedias tehtud postituses, et linna haiglates on ravil 128 viga saanud inimest, kuid kannatanute arv kasvab iga päevaga. Tema sõnul on linnas varem katkenud kommunaalteenused taastatud. "Valgus on linna tekkinud, mobiilside on võimaluste piires taastatud."

Kiievis lahinguid ei ole, kuid äärelinn saab raketilööke

Ukraina erisideteenistus teatas teisipäeva hilisõhtul, et kinnitamata andmetel pommitab Venemaa Kiievi linnaosasid ja Võšneve linna Kiievi lähistel.

Kyiv Independent vahendab, et rünnaku all on Kiievis Rusanivka, Kurenivka linnaosad, Boiarka linn ja Kiievi rahvusvahelise lennujaama lähedal asuv Žulianõ piirkond. Valju plahvatust oli väidetavalt kuulda ka Bila Tserkvas, kus sai tabamuse kütusehoidla.

USA meediaga teisipäeva õhtul suhelnud Pentagoni ametniku teatel pole Venemaa väed teisipäeval Kiievi suunas edasiliikumisel edusamme teinud. "Põhimõtteliselt on nad seal, kus olid eile," ütles ametnik.

Ametniku sõnul seisavad venelased silmitsi tõsise kütuse puudusega. Samuti hakkab ametniku väitel Venemaa sõduritel ka toit otsa saama.