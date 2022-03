Biden lubas ohjata inflatsiooni ja riigi koroonapandeemiast välja tuua

Biden tutvustas kõnes tuleva aasta siseriiklikku tegevuskava ja kordas üleskutset majanduslikule õiglusele kõigi ameeriklaste jaoks.

President andis ka ülevaate plaanist Covid-19 pandeemiast väljumiseks.

Ta tunnistas, et ameeriklased on pandeemiast "väsinud, pettunud ja kurnatud".

Biden viitas, et suur osa riigist on juba maskivaba ja kirjeldas samme, mida USA astub, et "turvaliselt edasi liikuda".

"Tänu eelmisel aastal tehtud edusammudele ei pea Covid-19 enam meie elu kontrollima. Jätkame viirusega võitlemist nagu ka teiste haigustega. Ja kuna see viirus on muteerunud ja levib, oleme valvsad," rääkis Biden.

"Paljud pered elavad palgast palgani. Toidu, gaasi, eluaseme hinnad kallinevad. Ma saan aru. Kõigi meie majanduse hellade punktide, rekordilise töökohtade kaotuse ja kõrgemate palkade tõttu on liiga paljudel peredel raskusi arvete tasumisega. Inflatsioon röövib neilt tuntava kasu," ütles Biden kõnes.

Biden märkis, et tema plaan võidelda inflatsiooniga hõlmab investeerimist kodumaistesse töökohtadesse, mis võimaldab ameeriklastel naasta tööle ja valmistades rohkem kodumaal vajalikke tooteid.

"Meil on valik. Üks viis inflatsiooniga võitlemiseks on palkade langetamine ja ameeriklaste vaesemaks muutmine. Mul on parem plaan inflatsiooniga võitlemiseks," ütles Biden.

"Selle asemel, et loota välismaistele tarneahelatele, tehkem seda Ameerikas. Minu plaan võidelda inflatsiooniga vähendab teie kulusid ja vähendab puudujääki. Alandage oma kulusid, mitte palka. Tehke Ameerikas rohkem autosid ja pooljuhte. Rohkem kaupu liigub Ameerikas kiiremini ja odavamalt. Rohkem töökohti, kus saate Ameerikas hea elatise teenida selle asemel, et loota," kõneles Biden.

Biden teatas ka uutest jõupingutustest identiteedivarguste ja pandeemiapettuste tuvastamisel.

Biden tõstis esile jõupingutusi, mida tema administratsioon on teinud relvavägivalla vähendamiseks ja kordas oma üleskutset kongressile võtta vastu "terve mõistuse relvavägivalla seadusandlus, mis päästab elusid".

Biden nõudis tungivalt, et kongress võtaks vastu tema kavandatud eelarve, mis sisaldab sadu miljoneid dollareid kogukonna rahastuseks.

Biden viitas ka, et USA il on olnud mõningaid edusamme: majandus kasvas kiiremini alates alates 1984. aastast, loodi 6,6 miljonit töökohta, valitsus jagas sadu miljoneid COVID-19 vaktsiine ja ta on nimetanud ülemkohtusse esimese mustanahalise naise Ketanji Brown Jacksoni.

Avaliku arvamuse küsitlused on näidanud, et Bideni üldine populaarsus on viimastel nädalatel olnud tema presidendiaja madalaima taseme lähedal.

Biden ja demokraatid võivad 8. novembril toimuvatel vahevalimistel kaotada kontrolli USA Esindajatekoja ja Senati üle, kirjutab CNN.