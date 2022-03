Andersson: Rootsi kaitsevõime peab olema tugevam

Venemaa relvastatud rünnak on midagi enamat kui rünnak Ukraina vastu, see on rünnak iga riigi õiguse vastu otsustada oma tuleviku üle, väitis Rootsi peaminister Magdalena Andersson (S) oma kõnes rahvale kuus päeva pärast sissetungi algust.

Peaminister lükkas oma kõnes ümber Venemaa väite, et Ukraina kuuluks selle huvisfääri.

Tänapäeva Euroopas pole sellistele kohta, ütleb ta ja rõhutab veel kord, et Venemaa relvastatud rünnak on provotseerimata ja ebaseaduslik.

Tema sõnul on tegemist rünnakuga iga riigi enesemääramisõiguse vastu.

"Kui Venemaal õnnestub haarata Ukraina oma suveräänsuse alla, avab ta samasugused nõudmised teistele riikidele," ütles Andersson.

Venemaa on viimastel päevadel hoiatanud mitut riiki konflikti sekkumast, sealhulgas Rootsit, kes on otsustanud saata Ukrainale relvi. Sellest hoolimata ei ole Rootsi peaministri sõnul otseses ohus.

"Minu järeldus on, et Rootsi julgeolekut teenib kõige paremini see, kui aidata Ukrainal end kaitsta. Nende kaitse oma piiride eest on kõigi piiride kaitse ja kaitse, mille rahvusvaheline õigus annab kõigile maailma riikidele," rääkis Andersson.

Samal ajal on suurenenud üldine oht riigile ja Rootsi kaitsevõime taasrelvastamine tuuakse ettepoole, teatas ta.

Andersson märkis, et Rootsi inimesed on praegu ka Venemaa mõjutuskampaaniate ja desinformatsiooni sihtmärgid. Eesmärk on meid hirmutada, vaigistada ja vastuolusid suurendada.

Seetõttu soovitab Andersson kõigil olla kursis, kasutada usaldusväärsetest allikatest pärinevat teavet ja olla allikakriitiline.

"Ärge levitage teavet ka Rootsi kaitse kohta. Iga üksik teave harjutuste ja õppuste kohta on välismängijate jaoks pusletükk," ütleb ta.