AK operaator: venelased on võtnud valimatult sihikule tsiviilisikud

"Meie hotellis Kiievis on üks lapsega paar Hersonist. Seda oli väga kurb ja raske vaadata, kui nad olid ühenduses oma sugulastega Hersoni linnas, mis on langenud Vene sõdurite alla. Nad rääkisid, et venelased on valimatult võtnud sihikule tsiviilisikud," rääkis Svirgsden "Vikerhommikus".

Olukord Kiievi kesklinnas oli operaatori sõnul kolmapäeva hommikul suhteliselt rahulik - sireene ei kõlanud ja plahvatusi oli kosta kaugelt.

"Teisipäeval käisime mööda Kiievit ringi. Tavalised inimesed üritavad põgeneda, aga mingit paanikat pole. Rongid lähevad, inimestelt piletiraha ei küsita, elavas järjekorras pääseb peale. Omakaitse positsioone küsitledes, on võitlejate moraal kõrge – nad pole valmis lahinguta sentimeetritki loovutama."

Kiievi poodides ja apteekides on aga pikad järjekorrad ning suurim defitsiit on leib ja liha.

"Kogusime eile linnas söögikraami ja jagasime seda teiste hotellikülalistega. Siin on meil ka teisi Eesti ajakirjanikke, on välisajakirjanikke ja ka kohalikke," rääkis Svirgsden.

Anton Aleksejev (vasakul) ja Kristjan Svirgsden.

Astrid Kannel: ukrainlased vajavad hingetõmbeaega

Lutskis viibiv ERR-i korrespondent Astrid Kannel ütles "Terevisionis", et öö oli linnas suhteliselt rahulik, aga kui kesklinnast veidi välja astuda, on näha märke, kuidas pannakse end valmis vaenlase rünnakuks.

"Me ju ei tea, mis sellest linnast saab. Kui Venemaal on õnne idas, siis ega nad lääne piirkonda ei jäta. Ukrainlaste patriotism on kõva, et nad võidavad selle sõja. Aga see linn on Valgevene piirist vaid tunni aja kaugusel."

Kannel avaldas lootust, et kolmapäeval toimuvad läbirääkimised annavad Ukrainale veidi hingetõmbeaega, et end koguda.

Eesti saadik: ukrainlaste moraal on endiselt tugev

Praegu Lvivis viibiv Eesti suursaadik Kaimo Kuusk lisas "Vikerhommikus", et põgenike vool ei ole peatunud.

"Rahvast siiapoole voorib. Autosid on veidi vähemaks jäänud, aga rahvast on palju, kes tahab sõja eest ära. Venemaa laiaulatuslik sõda käib seitsmendat päeva. Ja kui Lääne-Ukrainas alul arvati, et sõda sinna ei jõua, siis nüüd valmistutakse selleks. Läksin sööma ja meilt küsiti passe, arvasin, et Covidi pärast, aga öeldi, et see on praegu kõige väiksem probleem."

Suursaadik kinnitas, et ukrainlaste moraal on tugev ja president ise on olnud uskumatult äge.

"Lääne-Ukrainas on inimesed väga läänemeelsed. Võtame plokkpostide mehitatuse - ühes olid ainult mehed jahikarabiinidega. Ehk oma riiki ollakse valmis kaitsma ka käepäraste vahenditega."

Saadiku sõnul on Kiievis ka mõned Eesti saatkonna töötajad, kelle puhul on olemas ka plaanid, kuidas nad lahkuvad pealinnast, kui seda peaks olema vaja teha. Ka Eesti kodanikke on veel Kiievis, kuid nad üritavad lahkuda.

"Me kutsusime juba enne sõja puhkemist lahkumisele. Aga paljud arvasid, et jäävad. Venemaa frustratsioon et nad sõjaliselt ei edene, on neid pannud ründama rahulikke elanikke. Ja see paneb liikuma viimased Eesti kodanikud," sõnas suursaadik Kaimo Kuusk.