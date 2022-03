Epiidülevaade: haiglaravi vajadus hakkab vähenema

Vanemaealiste vanusrühmas on praegu haigestumus stabiliseerunud. Nakatumiskordaja R püsis 0,95 peal.

Keskmine seitsme päeva hospitaliseeritute arv on 74,7, mis tähendab langust 5,9 protsendi võrra. Kaheksandal nädalal hospitaliseeriti 565 inimest, mis võrreldes seitsmenda nädalaga tähendab vähenemist 7,2 protsendi võrra.

Esmaspäevase seisuga viibis haiglaravil 679 Covid-19 patsienti, neist intensiivravil 25 patsienti. 21. veebruaril hospitaliseeriti maksimaalne haigete arv pandeemia algusest, ehk 113 haiget.

Viimase nelja nädala jooksul on üle 60-aastaste osakaal hospitaliseeritute hulgas kasvanud ning moodustab aasta kaheksanda nädala lõpu seisuga 81,9 protsenti.

Esmaspäevase seisuga oli haiglaravil olevate patsientide keskmine vanus 72 aastat.

Alates 2020. aasta veebruarist on hingamisaparaati vajanud kokku 736 patsienti (4,4 protsenti kõigist haiglaravil viibivatest Covid-19 patsientidest).

Esmaspäevase seisuga on intensiivravil 25 patsienti, sealhulgas sümptomaatilise Covid-19 tõttu 13 (11 vaktsineerimata ja kaks vaktsineeritud). Intensiivravi vajanud patsientidest juhitaval hingamisel on 15, sh sümptomaatilise Covid-19

tõttu seitse (kuus vaktsineerimata ja üks vaktsineeritud). Hingamisaparaati vajanud patsientide keskmine vanus on 64,4 aastat, mehi 10, naisi viis.

Sekveneerimise andmetel on omikroni tüve osakaal ringlevatest tüvedest ca 97,5 protsenti. Omikroni tüvedest ca 56,9 protsenti moodustab omikroni variant BA.2.

Teadlased on äraootaval seisukohal, kuid esimesed teadusuuringud näitavad, et BA.2 tüvi levib ca 30 protsenti kiiremini ning vaktsiini efektiivsus on sarnane omikroni algse variandiga. Omikroni tüvega seotud haiglaravi vajanud inimeste arv on kasvutrendis.