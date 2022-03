Keskerakond kinnitab veel kord Ühtse Venemaa koostööprotokolli kehtetust

Laupäeval toimuval Keskerakonna volikogu istungil on kavas üle kinnitada, et koostööprotokoll Keskerakonna ja Venemaa võimupartei Ühtne Venemaa vahel ei kehti, toona kirja pandud ühised huvid pole täitunud ning erakondade vahel ei ole kontakte, teatas erakond.

"Ligi kaks kümnendit tagasi Eesti Keskerakonna ja Ühtse Venemaa vahel sõlmitud koostööprotokollis välja toodud tegevusi ei ole sisuliselt toimunud ja see dokument on kehtetu," ütles Keskerakonna volikogu esimees Tõnis Mölder. "Olukorras, kus Putini juhitud režiim on alustanud sõda iseseisva Ukraina vastu ning läinud sellega karmi vastuollu rahvusvahelise õigusega, peame vajalikuks selgelt ja üheselt üle kinnitada koostööprotokolli lõppemist."

Mölder rõhutas, et Keskerakonna jaoks on oluline toetada Ukraina rahvast nende iseseisvuse ja territoriaalse terviklikkuse kaitses. "Ukraina elanikud on sõjas väga palju kannatada saanud. Kutsume üles kõiki andma oma panust ning aitama Ukrainat ja selle elanikke nii palju kui võimalik," ütles Mölder.

Viimati kinnitas Keskerakonna esimees Jüri Ratas enne 2019. aastal valitsuse moodustamist korduvalt, et 2004. aastal alla kirjutatud koostööprotokoll Ühtse Venemaaga on raugenud ega toimi. Leppel on Keskerakonna poolt Ain Seppiku ja Mailis Repsi allkirjad.