"Pealtnägija": ekspertide abiga diktaatorite anatoomiast

Ukraina sõja põhjusena nimetatakse üha rohkem Vladimir Vladimirovitš Putini meeltesegadust või suurushullust. Kuidas on võimalik, et üks 69-aastane ja väliselt üsna silmapaistmatu mees võtab sisuliselt ainuisikuliselt – või kitsa kliki toel – rahva sellisesse vaimsesse haardesse, et isegi kuristiku serval kiidavad paljud alamad talle takka?