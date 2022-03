Venemaa jätkab Ukraina linnade tulistamist, Zaporižžija tuumajaamas puhkes põleng

Enerhodari linnapea Dmõtro Orlov teatas kella kahe ajal öösel, et Vene sõjaväelased tulistasid Zaporižžija tuumaelektrijaama pihta ning selle tagajärjel puhkes tulekahju, edastab Ukraina meedia.

"Vaenlase pideva tulistamise tõttu Euroopa suurima tuumajaama hoonete ja plokkide pihta põleb Zaporižžija tuumajaam," ütles Orlov reedeöises postituses oma Telegrami kontol.

⚡️⚡️⚡️As a result of the shelling at the #Zaporozhye nuclear power plant, a fire started. The exact location of the fire is being specified. CCTV cameras at the plant show flames and smoke. pic.twitter.com/XoN2TzAVJu — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

Mayor of #Energodar Dmitry Orlov urged to immediately stop shelling the nuclear power plant pic.twitter.com/HMZXJf1cLb — NEXTA (@nexta_tv) March 3, 2022

Riiklik hädaabiteenistus teatas hiljem, et tulekahju puhkes väljaspool tuumajaama territooriumi asuvas õppehoones, samuti labori- ja olmehoones.

Tuumajaama pressiesindaja Andrei Tuz ütles, et kiirguse tase jaamas muutunud ei ole. BBC-le ütles Tuz kella nelja ajal (Eesti aeg), et pommitamine jaama pihta on lakanud, kuid olukord on väga ebakindel.

"Nad pommitasid kõike, mida said, sealhulgas plokke ja kõike muud. Praegu püütakse informatsiooni kindlaks teha, keeruline on midagi öelda," ütles ta.

#Ukraine regulator tells IAEA there has been no change reported in #radiation levels at the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant site. — IAEA - International Atomic Energy Agency (@iaeaorg) March 4, 2022

Päästeteenistuse teatel ei saanud tuletõrjujad esialgu põlengut kustutama, kuna tehase territooriumil jätkusid lahingud Ukraina ja Vene sõjaväelaste vahel, edastab Interfax.

Hädaabiteenistuse pressiteenistuse teatel ühendati üks toiteplokk ühtsest elektrisüsteemist lahti.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba kirjutas Twitteris, et Vene sõjavägi tulistas Zaporižžija tuumajaama mitmest suunast.

"Tuli on juba puhkenud. Kui see plahvatab, on see kümme korda suurem kui Tšornobõlis. Venelased peavad viivitamatult tule lõpetama, lubama tuletõrjujad ligi, kehtestada tuleb turvatsoon," kirjutas ta.

Russian army is firing from all sides upon Zaporizhzhia NPP, the largest nuclear power plant in Europe. Fire has already broke out. If it blows up, it will be 10 times larger than Chornobyl! Russians must IMMEDIATELY cease the fire, allow firefighters, establish a security zone! — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 4, 2022

Varem neljapäeval teatas Ukraina riikliku tuumafirma Energoatom esindaja Petro Kotin, et Vene väed lähenevad Lõuna-Ukrainas kahele tähtsale tuumajaamale.

Orlovi sõnul võitlevad Ukraina väed Vene vägedega kontrolli pärast Enerhodari linna lõunaosa üle, kus asub ka Zaporižžija tuumajaam.

Zaporižžija tuumajaam annab enam kui viiendiku Ukraina elektrist.

Mitmel pool kõlas õhuhäire

The Kyiv Independenti andmetel kõlasid öösel õhurünnakute eest hoiatavad sireenid Odessas, Bila Tserkvas ja Volõõnia oblastis.

Leht teatas sellest pisut enne kella kolme.

Umber tund hiljem kõlas õhuhäire ka Žõtomõris.

Venemaa jätkab Kiievi pommitamist Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ROMAN PILIPEY

Ukraina relvajõud: Vene väed neljapäeval oluliselt edasi ei liikunud

Ukraina relvajõudude peastaap kirjeldas oma Facebooki kontole tehtud postituses neljapäeval toimunut.

Relvajõudude sõnul on Vene väed tunginud sügavale Ukraina territooriumile, aga pole neljapäeva jooksul edasiliikumisel olulisi edusamme teinud.

Relvajõudude väitel jätkavad Vene väed pommitamist ning kasutavad selleks jätkuvalt ka Valgevene õhuruumi. "Olemasolevatel andmetel tõi vaenlane Ukraina territooriumile suurema osa Ukraina ründamiseks loodud väest," lisasid relvajõud.

Ukraina jõudude väitel viivitab Venemaa dessandiga Odessa-Zatoka piirkonnas ning korraldab näidisaktsioone, et juhtida Ukraina vägede tähelepanu sealt mujale.

Relvajõudude sõnul täiendavad Vene väed praegu oma varusid, kuna kasutasid ära peaaegu kogu Kalibr raketikompleksi laskemoona, mis oli Ukraina pealetungioperatsiooniks ette nähtud

Relvajõudude sõnul ebaõnnestusid Vene väed taas Hostomeli vallutamisel ning kaotasid lahingu käigus umbes 20 ühikut tehnikat.

Ukraina relvajõudude õhujõudude sõnul käib rindel võitlus igas suunas, nii maal kui ka õhus. Õhujõudude väitel hävitas õhutõrje neljapäeval veel kolm Vene vägede lennukit.

Kiievi kesklinnas Iseseisvusväljakul on näha tankitõrje "siile":

Tankitõrje "siilid" Kiievi kesklinnas. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Valentyn Ogirenko

Kõnelustel lepiti kokku evakuatsioonikoridorides

Neljapäeva õhtul toimus Venemaa ja Ukraina diplomaatide vahel läbirääkimiste teine voor.

Ukraina presidendi nõuniku Mõhhailo Podoljaki sõnul lepiti kokku evakuatsioonikoridoride loomises. Koridoride loomist kinnitas ka Venemaa. Pole veel selge, kuidas evakuatsioonikoridorid hakkavad täpselt toimima.

Podoljaki sõnul siiski viimased läbirääkimised ei andnud selliseid tulemusi, mida Kiiev enne kohtumist ootas.

Reutersi andmetel toimub kolmas läbirääkimiste voor järgmise nädala alguses.

Ukraina president Volodomõr Zelenski kutsus neljapäeva õhtul Vladimir Putinit üles otsekõnelusi pidama. "See on ainus viis selle sõja lõpetamiseks. Me ei ründa Venemaad, ega plaani seda teha. Istuge minuga maha, aga mitte 30 meetri kaugusele nagu Macroniga rääkides," ütles Zelenski.

Putin tegi neljapäeva õhtul telepöördumise, kus kordas jälle oma vana narratiivi. Putini sõnul "läheb sõjaline operatsioon Ukrainas plaanipäraselt ja kiitis oma sõdureid kui kangelasi. "

Putin esitas Ukraina vägede suhtes terve rea süüdistusi. Tõendeid ta selle kohta ei esitanud. Putin väitis, et "Ukraina armee kasutab lahingutes tavalisi inimesi inimkilpidena".

Venemaa positsioon on välisminister Sergei Lavrovi sõnul järgmine: Ukraina peab "demilitariseeruma ja denatsifitseeruma", Moskva poolt 2014. aastal vallutatud Krimmi poolsaar tuleb Kiievi poolt Venemaa osaks tunnistada ja ka Donetski ja Luganski isehakanud rahvavabariikidele tuleb anda ametlik tunnustus.

Valgevene välisministeeriumi avaldatud foto Ukraina ja Venemaa läbirääkimisteks valmis seatud ruumist. Autor/allikas: Valgevene välisministeerium

Valge Maja: 90 protsenti Vene lahingujõust on Ukrainas

USA väitel on Venemaa viinud nüüdseks Ukrainasse 90 protsenti vägedest, mis varem oli Ukraina piiride taga koondatud.

"Pentagon ütles, et praegu on 90 protsenti nende sõjalisest lahingujõust, mis oli Ukraina piirile eelnevalt ettevalmistatud, nüüd Ukrainas," ütles Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki neljapäeval Washingtonis pressibriifingul.

Praki lisas, et Venemaa jätkab liikumist oma lõppeesmärgi poole, milleks on Kiievi ja Ukraina vallutamine.

"Nad jätkavad agressiivsete sammude astumist ja liiguvad oma lõppeesmärgi poole, milleks on Kiievi ja riigi vallutamine," ütles Psaki.

Pressiesindaja sõnul jätkuvad USA-s sisemised arutelud võimaluste üle, kuidas sõda Ukrainas leevendada, kuid president Joe Bidenil pole plaanis Venemaa presidendi Vladimir Putiniga kohtuda ega telefoni teel suhelda.

"Nad tungivad suveräänsesse riiki ja jätkavad iga päevaga eskaleerimist. Me ei eemalda kunagi diplomaatiat laualt, kuid praegu pole selleks õige aeg," ütles Psaki.

Venemaa väed lähenevad Lõuna-Ukrainas kahele tuumajaamale

Ukraina riikliku tuumafirma Energoatom esindaja Petro Kotin ütles neljapäeval, et Vene väed lähenevad Lõuna-Ukrainas kahele tähtsale tuumajaamale.

"Ukraina kontrollib endiselt mõlemat tuumajaama. Sealhulgas Zaporižžija oma, mis on Euroopa suurim tuumaelektrijaam. Kuid Vene väed on jõudnud sellest jaamast 33 kilomeetri kaugusele," ütles Kotin.

Lõuna-Ukrainas asuva Enerhodari linnapea Dmõtro Orlovi sõnul võitlevad Ukraina väed Vene vägedega kontrolli pärast linna lõunaosa üle. Piirkonnas asub ka Zaporižžija tuumajaam.

Orlov ütles samuti, et Vene vägede kolonn liigub tuumajaama poole.

"Linnas on kuulda valju tulistamist," ütles Orlov.

Vene väed on juba võtnud enda kontrolli alla Tšornobõli tuumajaama.

Lahingud jätkuvad Hostomelis

Ukraina kaitseministeeriumi teatel hävitas Ukraina sõjavägi Hostomeli õhuväebaasi lähedal 20 Vene sõjaväemasinat.

CNN kirjeldab sotsiaalmeediasse postitatud videoid, milles on näha, kuidas Ukraina sõjaväelased kõnnivad kahjustatud ja põlevate sõidukite kõrval, millel on peal V, mis viitab, et need on osa Valgevenest tulnud Vene jõududest. Satelliidipiltidelt varem nähtud kümnete kilomeetrite pikkuse Vene vägede kolonni esimene ots ulatub Hostomeli õhuväebaasi lähedale.

CNN ütleb, et on teinud kindlaks videote tõesuse ja nende filmimise asukoha, mis on kaheksa kilomeetri kaugusel Hostomeli lennuväljast.

Venemaa sissetungi päeval 24. veebruaril võtsid Vene väed Hostomeli lennuvälja väidetavalt enda kätte.

Macron vestles taas Putiniga

Prantsusmaa president Emmanuel Macron pidas neljapäeval taas Venemaa presidendi Vladimir Putiniga telefoni teel vestluse.

Vene poole teatel algatas 90 minutit kestnud kõne Prantsusmaa. Macroni kantselei kinnitas Reutersile, et kõne algatas Putin.

AFP allika teatel helistas Macron pärast Ukraina presidendile Volodomõr Zelenskile.

I spoke to President Putin this morning. He refuses to stop his attacks on Ukraine at this point. It is vital to maintain dialogue to avoid human tragedy. I will continue my efforts and contacts. We must avoid the worst. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 3, 2022

Macron ja Putin on pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale telefoni teel vestelnud juba kolmel korral.

Kremli teatel ütles Putin Macronile, et Venemaa saavutab igal juhul oma eesmärgid Ukrainas ning nendeks on "demilitariseerimine ja denatsifitseerimine".

Putin oli ka Macronile öelnud, et Kiievi katsed kõnelusi venitada toovad kaasa Moskva nõudmiste kasvu.

Veel lisas Putin Kremli teatel, et ta ei nõustu Prantsusmaa presidendi kolmapäeval peetud kõnes välja öelduga, mille kohaselt on sõja alustamises süüdi Venemaa.

Macron ütles Reutersi teatel Putinile, et ta teeb "suure vea" ja sõda läheb Venemaale pikas vaates väga kalliks ja sanktsioonid kestavad "väga kaua".

"Miski, mida Putin ütles, ei sisendanud kindlust," ütles Prantsuse presidendi nõunik Reutersile, lisades, et Putin kordas oma vana narratiivi.

Tšernigivis hukkus rünnakutes vähemalt 33 inimest

Tšernigivi linnas on rusude alt leitud neljapäeva õhtuks vähemalt 22 inimese surnukehad, teatas Ukraina päästeamet. Hilisõhtul teatas päästeamet, et hukkunute arv on tõusnud 33-ni.

Vene väed pommitasid neljapäeval Tšernigivi linna, õhurünnaku sihtmärgiks oli lisaks elumajadele ka kaks kooli, ütles varem oblasti kuberner.

Vene väed on neljapäeval piiramas ja pommitamas ka Kagu-Ukrainas asuvat Mariupoli linna, kus Ukraina teatel võib olla sadu hukkunuid.

Kirde-Ukrainas Sumõ oblastis on aga Ukraina väed saanud enda kontrolli alla riigipiiri, teatas Ukraina kaitsenõukogu juht Oleksiy Danilov.

USA kaitseametnik: Venemaa on invasiooni ajal korraldanud Ukraina vastu 480 raketirünnakut

"Venemaa on alates sissetungi algusest Ukraina vastu korraldanud rohkem kui 480 raketirünnakut. Rohkem kui 230 neist tulistasid venelased välja Ukraina territooriumilt. Neil on mobiilsed süsteemid, nad liigutavad neid sisse," ütles kaitseametnik.

"160 raketti tuli Venemaalt ja umbes 70 Valgevenest. Mustalt merelt tulistati 10 korda," lisas ametnik.

Ametniku sõnul pole Venemaa endiselt Ukraina õhuruumi üle saavutanud kindlat kontrolli.

Kiievit tabasid öösel raketid

Kella ühe ja kahe vahel kõlas Kiievis õhusireen ning kohe oli kuulda ka valju plahvatust, teatas The Kyiv Independent. Lehe andmeil kõlasid Kiievi kesklinnas kaks valju plahvatust ning Kiievi Družbõ Narodivi metroojaama lähistel kuuldi veel kaht.

Kella nelja paiku kõlas Kiievis järjekordne plahvatus. CBS-i uudisteprodutsent Justine Redman postitas sotsiaalmeediasse klipi, milles on vahetult pärast intervjuud Kiievis viibiva ajakirjaniku Charlie D'Agataga kuulda ja näha suurt plahvatust.

Kiievi kesklinnas öösel toimunud vähemalt nelja suure plahvatuse sihtmärk või nende põhjustatud ohvrite arv on siiani teadmata, kirjutas BBC.

Plahvatused järgnesid hilisõhtul Kiievi keskraudteejaama lähistel toimunud võimsale plahvatusele. Ukraina siseministeeriumi esindaja teatel tekitas materiaalset kahju Ukraina õhukaitse kahjutuks tehtud raketi alla kukkumine. Kahjustusi sai suur küttetrass, inimesed viga ei saanud.

Ööl vastu neljapäeva lõid neli tugevat plahvatust taeva Kiievi kohal valgeks. Autor/allikas: Twitter

Mitu Ukraina linna said öösel Vene vägede rünnakute tõttu suuri kahjustusi. Harkivis tabasid rünnakud väidetavalt vähemalt kolme koolimaja ja üht katedraali ning kahjustada sai ka linnavolikogu hoone. Leht lisas, et Ohtõrkas hävisid suurtükirünnakute tagajärjel kümned elumajad.

Maavägede pealetungi Kiievile ei olnud, samas jätkusid lahingud ja kaugtuli linnade pihta Harkivis ja Mariupolis.

Ukraina: lahingutes on hukkunud 9000 Vene sõdurit

Ukraina relvajõudude kindralstaabi neljapäeval avaldatud andmete kohaselt on Vene armee nädala kestnud rünnakutes kaotanud juba umbes 9000 sõjaväelast.

"Vaenlase kogukahjud perioodil 24. veebruar kuni 3. märts on järgnevad: umbes 9000 lahingutes hukkunut, 217 hävitatud tanki, 900 jalaväe lahingumasinat, 90 suurtükisüsteemi, 42 mitmikraketiheitjat, 11 õhutõrjesüsteemi, 30 lennukit, 31 helikopterit, 374 erinevat autot ja veokit, 60 kütuseveokit, kaks kiirpaati, kolm drooni," teatas staabi pressiesindaja sotsiaalmeedias.

Zelenski: me peame vastu

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeval tehtud videopöördumises, et hoolimata Vene vägede katkematust tulest peavad Ukraina väed vastu.

"Meil pole kaotada midagi peale vabaduse," ütles president, lisades, et Ukraina saab iga päev relva-abi oma liitlastelt välismaal.

Presidendi sõnul on Vene väed alates keskööst katkematult Ukraina positsioone tulistanud. Zelenski sõnul näitab Venemaa taktikamuutus ning linnade ja elurajoonide tulistamine, et Ukraina on olnud edukas Vene üksuste tõrjumisel ning nurjanud Moskva esialgse plaani riik maavägede rünnakuga kiirelt oma kontrolli alla võtta.

"Meie rahvas suutis nädalaga hävitada vaenlase plaanid, mida on koostatud aastaid," lisas president.

Zelenski sõnul on Vene sõjaväelased kaotamas oma võitlusmoraali.

Hoolimata sellest, et Vene väed tulistavad ägedalt Harkivit, Mariupoli ja Tšernigivit, püsivad need linnad Ukraina vägede käes, teatas Briti luure neljapäeval.

Ukraina sõdur Kiievi iseseisvusväljakul. Autor/allikas: SCANPIX / EPA

Segadus Kiievisse suunduva Vene kolonniga

USA kaitseministeeriumi pressiesindaja teatel on arusaamatu Kiievile põhja poolt läheneva Vene suure sõjaväekolonni seisma jäämine.

"Meie hinnangul ei ole nad viimased 24–36 tundi märkimisväärselt edasi liikunud," ütles Pentagoni pressiesindaja John Kirby kolmapäeval peetud nõupidamisel.

Tema sõnul võib seisaku põhjus olla kas ümbergrupeerumine või vähene edu senisel pealetungil. Logistilised ja varustusprobleemid või Ukraina sõjaväe vastutegevus võivad samuti olla peatumise põhjused, lisas Kirby.

Kinnitamata andmetel napib Vene relvajõududel Ukrainas kütust ja toitu. Vene vägede kätte langenud piirkondade ametnikud on rääkinud, kuidas sõdurid rüüstavad toidukauplusi ning Vene armee poolt nendele pakutud toidu säilimisaeg on ümber saanud.

Briti sõjaväeluure avaldas neljapäeva hommikul hinnangu, mille järgi kolonn seisab jätkuvalt 30 kilomeetri kaugusel Kiievi keskusest ning seda hoiavad paigal "Ukraina sitke vastupanu, mehaanilised rikked ja kolonni enda ummikud".

Odessat ähvardab Vene dessant, Mariupol on pideva tule all

Musta mere Odessa ranniku ääres on Venemaa taas valmistumas meredessandiks. Ukraina peastaabi neljapäevahommikuse teate järgi on merel liikumas Odessa poole neli suurt dessantalust ja kolm raketilaeva.

Mariupoli all pole peastaabi kinnitusel Vene vägedel suuremat edu olnud. Samas on kogu öö käinud lahingud ning linna tulistamine.

Mariupoli linnapea tegi videopöördumise, kus andis teada, et linn ei ole võimeline haavatuid ja hukkunuid tänavatelt ära viima, kuna suurtükituli on katkematu.

Venemaa kaitseministeerium on ka Mariupoli elanikke kutsunud linnast lahkuma, samas Venemaa kontrolli all oleva Donetski piirkonna esindaja ütles, et linn jääb kahuritule alla kuni allaandmiseni.

Mariupoli linnapea teatas keskpäeval, et Venemaa hävitab linna metoodiliselt ja teadlikult, et panna survet elanikele ja sundida linna kaitsjaid alla andma.

"Meil ei ole elektri, vett ega kütet," teatas linnavalitsus. "Nad katkestavad toiduainete tarneid, loovad blokaadi nagu Leningradis."

Aasovi mere äärne Mariupol ei ole otseselt Ukraina vaatest ühegi strateegilise suuna peal, kuid Venemaal võimaldaks selle vallutamine luua maismaaühenduse Donetski okupeeritud territooriumide ja Krimmi vahel.

Vaade Vene armee tule all olevale Mariupoli linnale 3. märtsil. Autor/allikas: Twitter

Vene armee operatiivside on osaliselt avalik

Sõjanduse asjatundjatele on valmistanud üllatuse Venemaa üksuste side, mis on osaliselt operatiivtasandil täiesti avatud, seega seda tavalist analoograadiosidet saab tehniliselt võimekam huviline pealt kuulata.

Briti luureala ettevõte ShadowBreak on hankinud kümneid tunde Vene sõjaväelaste side salvestusi ning väidab nende põhjal, et juhtimine on vilets, segadust palju ning moraal madal.

ShadowBreaki asutaja Samuel Cardillo ütles The Daily Telegraphile, et kõnedes valitseb kaos, osad sõjaväelased kaebavad eetris toidupuudust ja lausa nutavad ja tülitsevad.

Venemaa poolelt peaks olema kõige murettekitavam see osa salvestustest, mis näitab, et alluvad keelduvad kohati käskude täitmisest.

Hersonis on venelased kontrolli saanud

Teated Ukraina lõunaosas asuva strateegilise tähtsusega sadamalinna Hersoni saatuse kohta segased. Kui esialgu teatasid Vene võimud, et linn on nende kätte langenud, siis hiljem on seda öelnud ka Ukraina ametnikud. Kui see vastab tõele, on Herson esimene suurem linn, mille eelmise nädala neljapäeval alanud invasioonist Venemaa on oma kontrolli alla saanud.

The New York Times kirjutab, et Hersoni linnapea Igor Kolõhajev ja Ukraina kõrge valitsusametnik on kinnitanud Hersoni langemist. "Siin ei ole Ukraina sõjaväge. Linn on ümber piiratud," ütles ta intervjuus.

Kolõhajev lisas, et Ukraina väed lahkusid linnast loode poole Mõkolajivi linna suunas.

Linnapea rääkis, et umbes kümme Vene sõjaväelast, sealhulgas linna rünnanud vägede ülem, sisenesid kolmapäeval Hersoni linnavalitsuse hoonesse.

USA endine luurejuht: Venemaa ei kontrolli Ukraina taevast

Endine CIA juht David Petraeus ütles usutluses BBC Worldile, et Venemaal ei ole Ukraina õhuruumi üle täit kontrolli, kuna lääneriigid saatsid Ukrainale õhutõrjerelvi. Ta lisas, et kinnitatud andmed Vene lennukite allatulistamiste kohta näitavad, et venelased kannavad õhus "väga tõsiseid kaotusi".

"Venelased peaksid [õhuvägede eelnenud suhet arvestades] saama lennata Ukraina kohal vabalt, aga nad ei saa, kuna takistavad Ukraina käes olevad õhutõrjesüsteemid," ütles Petraeus.

Kolmapäeva õhtul teatas Ukraina pool kahe Vene moodsa hävitaja SU-35 allatulistamisest Kiievi piirkonnas. Kokku teatasid Ukraina relvajõud kolmapäeva jooksul kolme Vene lennuki ja kahe helikopteri hävitamisest. Ukraina õhujõud toetasid maavägesid Kiievi, Sumõ, Tšernigivi ja Harkivi oblastis.

Esmaspäeval sai Ukraina USA-t täiendavalt 200 Stingeri õhutõrjeraketti.

Maxari satelliitfoto nädalavahetusel Butša linnas purustatud Venemaa lahingumasinate kolonnist. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Venemaa rünnakus sai purustusi Kiievi raudteejaam

Venemaa õhurünnak tabas kolmapäeva õhtul Kiievit lõunaraudteejaama lähedal, kust evakueeritakse tuhandeid naisi ja lapsi, teatas Ukraina riiklik raudtee-ettevõte avalduses.

Rünnakule järgnenud plahvatust oli kuulnud ka Reutersi allikas Kiievis, märkides, et plahvatus pani maa värisema. Plahvatusest rääkis ka ERR-i sõjakorrespondent Anton Aleksejev AK-s.

Jaamahoone sai kergeid kahjustusi ja võimalike hukkunute arv pole veel teada, lisati, et rongid töötavad endiselt.

Pole selge, mis täpsemalt plahvatuse põhjustas. Siseministeeriumi nõunik Anton Heraštšenko ütles, et jaamahoone võis saada kahjustada tiibraketi allakukkumise tõttu pärast seda, kui Urkaina õhutõrjesüsteem selle alla lasi.

Heraštšenko ütles, et Kiievi raudteejaama lähistel toimunud raketilöögis võis hävida suur küttevaru, mis võis jätta osa Kiievist soojuseta. Kiievi linnapea Vitali Klõtško sõnul esialgsetel andmetel plahvatuses kannatanuid ei ole, kuid detailid on veel selgitamisel.