Venemaa tulistas öösel Kiievisse neli raketti, Venemaa langenute arv kasvab

Kella ühe ja kahe vahel kõlas Kiievis õhusireen ning kohe oli kuulda ka valju plahvatust, teatas The Kyiv Independent.

Lehe andmeil kõlasid Kiievi kesklinnas kaks valju plahvatust ning Kiievi Družbõ Narodivi metroojaama lähistel kuuldi veel kaht.

Kella nelja paiku kõlas Kiievis järjekordne plahvatus. CBS-i uudisteprodutsent Justine Redman postitas sotsiaalmeediasse klipi, milles on vahetult pärast intervjuud Kiievis viibiva ajakirjaniku Charlie D'Agataga kuulda ja näha suurt plahvatust.

Kiievi kesklinnas öösel toimunud vähemalt nelja suure plahvatuse sihtmärk või nende põhjustatud ohvrite arv on siiani teadmata, kirjutas BBC.

Plahvatused järgnesid hilisõhtul Kiievi keskraudteejaama lähistel toimunud võimsale plahvatusele. Ukraina siseministeeriumi esindaja teatel tekitas materiaalset kahju Ukraina õhukaitse kahjutuks tehtud raketi alla kukkumine. Kahjustusi sai suur küttetrass, inimesed viga ei saanud.

Ööl vastu neljapäeva lõid neli tugevat plahvatust taeva Kiievi kohal valgeks. Autor/allikas: Twitter

Mitu Ukraina linna said öösel Vene vägede rünnakute tõttu suuri kahjustusi. Harkivis tabasid rünnakud väidetavalt vähemalt kolme koolimaja ja üht katedraali ning kahjustada sai ka linnavolikogu hoone. Leht lisas, et Ohtõrkas hävisid suurtükirünnakute tagajärjel kümned elumajad.

Maavägede pealetungi Kiievile ei olnud, samas jätkusid lahingud ja kaugtuli linnade pihta Harkivis ja Mariupolis.

Ukraina: lahingutes on hukkunud 9000 Vene sõdurit

Ukraina relvajõudude kindralstaabi neljapäeval avaldatud andmete kohaselt on Vene armee nädala kestnud rünnakutes kaotanud juba umbes 9000 sõjaväelast.

"Vaenlase kogukahjud perioodil 24. veebruar kuni 3. märts on järgnevad: umbes 9000 lahingutes hukkunut, 217 hävitatud tanki, 900 jalaväe lahingumasinat, 90 suurtükisüsteemi, 42 mitmikraketiheitjat, 11 õhutõrjesüsteemi, 30 lennukit, 31 helikopterit, 374 erinevat autot ja veokit, 60 kütuseveokit, kaks kiirpaati, kolm drooni," teatas staabi pressiesindaja sotsiaalmeedias.

Zelenski: me peame vastu

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeval tehtud videopöördumises, et hoolimata Vene vägede katkematust tulest peavad Ukraina väed vastu.

"Meil pole kaotada midagi peale vabaduse," ütles president, lisades, et Ukraina saab iga päev relva-abi oma liitlastelt välismaal.

Presidendi sõnul on Vene väed alates keskööst katkematult Ukraina positsioone tulistanud. Zelenski sõnul näitab Venemaa taktikamuutus ning linnade ja elurajoonide tulistamine, et Ukraina on olnud edukas Vene üksuste tõrjumisel ning nurjanud Moskva esialgse plaani riik maavägede rünnakuga kiirelt oma kontrolli alla võtta.

"Meie rahvas suutis nädalaga hävitada vaenlase plaanid, mida on koostatud aastaid," lisas president.

Zelenski sõnul on Vene sõjaväelased kaotamas oma võitlusmoraali.

Briti luure: Harkiv, Mariupol ja Tšernigiv on Ukraina vägede käes

Hoolimata sellest, et Vene väed tulistavad ägedalt Harkivit, Mariupoli ja Tšernigivit, püsivad need linnad Ukraina vägede käes, teatas Briti luure neljapäeval.

Samuti ei ole lõplikult selge Hersoni saatus. Vene väed on küll linna sisenenud, aga sealne olukord on endiselt ebaselge.

Segadus Kiievisse suunduva Vene kolonniga

USA kaitseministeeriumi pressiesindaja teatel on arusaamatu Kiievile põhja poolt läheneva Vene suure sõjaväekolonni seisma jäämine.

"Meie hinnangul ei ole nad viimased 24–36 tundi märkimisväärselt edasi liikunud," ütles Pentagoni pressiesindaja John Kirby kolmapäeval peetud nõupidamisel.

Tema sõnul võib seisaku põhjus olla kas ümbergrupeerumine või vähene edu senisel pealetungil. Logistilised ja varustusprobleemid või Ukraina sõjaväe vastutegevus võivad samuti olla peatumise põhjused, lisas Kirby.

Kinnitamata andmetel napib Vene relvajõududel Ukrainas kütust ja toitu. Vene vägede kätte langenud piirkondade ametnikud on rääkinud, kuidas sõdurid rüüstavad toidukauplusi ning Vene armee poolt nendele pakutud toidu säilimisaeg on ümber saanud.

Briti sõjaväeluure avaldas neljapäeva hommikul hinnangu, mille järgi kolonn seisab jätkuvalt 30 kilomeetri kaugusel Kiievi keskusest ning seda hoiavad paigal "Ukraina sitke vastupanu, mehaanilised rikked ja kolonni enda ummikud".

Odessat ähvardab Vene dessant, Mariupol on pideva tule all

Musta mere Odessa ranniku ääres on Venemaa taas valmistumas meredessandiks. Ukraina peastaabi neljapäevahommikuse teate järgi on merel liikumas Odessa poole neli suurt dessantalust ja kolm raketilaeva.

Mariupoli all pole peastaabi kinnitusel Vene vägedel suuremat edu olnud. Samas on kogu öö käinud lahingud ning linna tulistamine.

Mariupoli linnapea tegi videopöördumise, kus andis teada, et linn ei ole võimeline haavatuid ja hukkunuid tänavatelt ära viima, kuna suurtükituli on katkematu.

Venemaa kaitseministeerium on ka Mariupoli elanikke kutsunud linnast lahkuma, samas Venemaa kontrolli all oleva Donetski piirkonna esindaja ütles, et linn jääb kahuritule alla kuni allaandmiseni.

Mariupoli linnapea teatas keskpäeval, et Venemaa hävitab linna metoodiliselt ja teadlikult, et panna survet elanikele ja sundida linna kaitsjaid alla andma.

"Meil ei ole elektri, vett ega kütet," teatas linnavalitsus. "Nad katkestavad toiduainete tarneid, loovad blokaadi nagu Leningradis."

Aasovi mere äärne Mariupol ei ole otseselt Ukraina vaatest ühegi strateegilise suuna peal, kuid Venemaal võimaldaks selle vallutamine luua maismaaühenduse Donetski okupeeritud territooriumide ja Krimmi vahel.

Vene armee operatiivside on osaliselt avalik

Sõjanduse asjatundjatele on valmistanud üllatuse Venemaa üksuste side, mis on osaliselt operatiivtasandil täiesti avatud, seega seda tavalist analoograadiosidet saab tehniliselt võimekam huviline pealt kuulata.

Briti luureala ettevõte ShadowBreak on hankinud kümneid tunde Vene sõjaväelaste side salvestusi ning väidab nende põhjal, et juhtimine on vilets, segadust palju ning moraal madal.

ShadowBreaki asutaja Samuel Cardillo ütles The Daily Telegraphile, et kõnedes valitseb kaos, osad sõjaväelased kaebavad eetris toidupuudust ja lausa nutavad ja tülitsevad.

Venemaa poolelt peaks olema kõige murettekitavam see osa salvestustest, mis näitab, et alluvad keelduvad kohati käskude täitmisest.

Hersonis on venelased kontrolli saanud

Teated Ukraina lõunaosas asuva strateegilise tähtsusega sadamalinna Hersoni saatuse kohta segased. Kui esialgu teatasid Vene võimud, et linn on nende kätte langenud, siis hiljem on seda öelnud ka Ukraina ametnikud. Kui see vastab tõele, on Herson esimene suurem linn, mille eelmise nädala neljapäeval alanud invasioonist Venemaa on oma kontrolli alla saanud.

The New York Times kirjutab, et Hersoni linnapea Igor Kolõhajev ja Ukraina kõrge valitsusametnik on kinnitanud Hersoni langemist. "Siin ei ole Ukraina sõjaväge. Linn on ümber piiratud," ütles ta intervjuus.

Kolõhajev lisas, et Ukraina väed lahkusid linnast loode poole Mõkolajivi linna suunas.

Linnapea rääkis, et umbes kümme Vene sõjaväelast, sealhulgas linna rünnanud vägede ülem, sisenesid kolmapäeval Hersoni linnavalitsuse hoonesse.

USA endine luurejuht: Venemaa ei kontrolli Ukraina taevast

Endine CIA juht David Petraeus ütles usutluses BBC Worldile, et Venemaal ei ole Ukraina õhuruumi üle täit kontrolli, kuna lääneriigid saatsid Ukrainale õhutõrjerelvi. Ta lisas, et kinnitatud andmed Vene lennukite allatulistamiste kohta näitavad, et venelased kannavad õhus "väga tõsiseid kaotusi".

"Venelased peaksid [õhuvägede eelnenud suhet arvestades] saama lennata Ukraina kohal vabalt, aga nad ei saa, kuna takistavad Ukraina käes olevad õhutõrjesüsteemid," ütles Petraeus.

Kolmapäeva õhtul teatas Ukraina pool kahe Vene moodsa hävitaja SU-35 allatulistamisest Kiievi piirkonnas. Kokku teatasid Ukraina relvajõud kolmapäeva jooksul kolme Vene lennuki ja kahe helikopteri hävitamisest. Ukraina õhujõud toetasid maavägesid Kiievi, Sumõ, Tšernigivi ja Harkivi oblastis.

Esmaspäeval sai Ukraina USA-t täiendavalt 200 Stingeri õhutõrjeraketti.

Ukraina ja Venemaa delegatsioonid kohtuvad uuesti

Ukraina presidendi Zelenski büroo teatel on Ukraina delegaadid teel kohtumisele Venemaa delegaatidega Belovežskaja Puštšas, vahendas Nexta kolmapäeval kell 21 kohaliku aja järgi.

Venemaa läbirääkija on öelnud varem, et Ukraina ja Venemaa kõnelustel on päevakorras relvarahu, edastas AFP.

Ukraina presidendi nõunik Olexi Arestovitš on varem öelnud Suspilne TV-le, et kõnelused toimuvad. Ta lisas ka: "Ma arvan, et asjad jäävad samaks. Midagi ei muutu. Ukraina jääb oma seisukoha juurde."

Maxari satelliitfoto nädalavahetusel Butša linnas purustatud Venemaa lahingumasinate kolonnist. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Venemaa rünnakus sai purustusi Kiievi raudteejaam

Venemaa õhurünnak tabas kolmapäeva õhtul Kiievit lõunaraudteejaama lähedal, kust evakueeritakse tuhandeid naisi ja lapsi, teatas Ukraina riiklik raudtee-ettevõte avalduses.

Rünnakule järgnenud plahvatust oli kuulnud ka Reutersi allikas Kiievis, märkides, et plahvatus pani maa värisema. Plahvatusest rääkis ka ERR-i sõjakorrespondent Anton Aleksejev AK-s.

Jaamahoone sai kergeid kahjustusi ja võimalike hukkunute arv pole veel teada, lisati, et rongid töötavad endiselt.

Pole selge, mis täpsemalt plahvatuse põhjustas. Siseministeeriumi nõunik Anton Heraštšenko ütles, et jaamahoone võis saada kahjustada tiibraketi allakukkumise tõttu pärast seda, kui Urkaina õhutõrjesüsteem selle alla lasi.

Heraštšenko ütles, et Kiievi raudteejaama lähistel toimunud raketilöögis võis hävida suur küttevaru, mis võis jätta osa Kiievist soojuseta. Kiievi linnapea Vitali Klõtško sõnul esialgsetel andmetel plahvatuses kannatanuid ei ole, kuid detailid on veel selgitamisel.