Linnamäe firmade käive kasvas kriisist hoolimata 723,2 miljoni euroni

MM Grupi omanduses on erinevates valdkondades tegutsevaid ettevõtteid, kokku on grupi all ligikaudu 180 juriidilist keha, alates ravimifirmast Magnum, mille alla kuulub ka Apotheka kaubamärk, loomapood ja -kliinik Pet City, Postimees Grupp koos telekanalitega, Apollo kinod ja poed, mitmed söögikohad ning ka Apple'i arvutite edasimüüjad IM Arvutid ja Valge klaar.

MM Grupi majandusaasta kestab maist kuni aprillini, 2020.-2021. aastal jäi sellesse perioodi koroonaviiruse piirangute aeg. Grupp märgib majandusaasta aruandes, et kuigi müügitulu absoluutnumbrites ei langenud, oli see siiski eriolukorrast tugevalt mõjutatud.

Langus oli tugev kinode, restoranide ja reklaamitegevusega seotud valdkondades. Müügitulu püsis aga jaekaubanduse ja äride laiendamise toel.

Grupi 723,2 miljoni eurosest käibest üle poole tehti lõppenud majandusaastal Eesti turul. Läti turul tegi ettevõte 143,8 miljonit eurot käivet, Soome turul 118,1 miljonit, Leedus 30,5 miljonit ning 29,6 miljonit muudes riikides. Aastaga kasvas müügitulu Lätis ja Soomes, Eestis ja Leedus käive langes.

Suurem osa käibest ehk 436,7 miljonit eurot tulenes ravimite ja kosmeetika jae- ja hulgimüügist. Suurema käibega tegevusvaldkondade hulka kuulusid ka arvutite ja elektroonika müük ning veterinaarkaupade müük, mis moodustasid vastavalt 74 ning 39,5 miljonit eurot müügitulust.

Kui lõppenud aastal teenis firma puhaskasumitkasumit 36,7 miljonit eurot, siis tunamullu oli puhaskasum üle 300 miljoni euro, kuid seda peamiselt kuulutusteäri müügi tõttu. Aasta varem, enne kriisi, oli firma 16 kuu pikkuse majandusaasta puhaskasum 10,7 miljonit eurot.

Ettevõte sai tuludest 6,3 miljonit eurot sihtfinantseerimisest, millest suurima osa moodustas koroonaviiruse tõttu kehtestatud riiklik palgatoetus.

Grupi varade maht kerkis aastaga 76 miljoni euro võrra 680,7 miljoni euroni.

Aastaga investeeriti Forum Cinemas kinode laiendamisse Baltikumis, osteti laboritehnikat, metsa ja põllumaad, meediavaldkonnas ostis grupp osaluse OÜ-s Wide Media ja Kids Network Television. Investeeringud püsisid varasema aastaga pea samal tasemel, olles mullu 33,6 miljonit eurot.

MM Grupi ettevõtetel on enim töötajaid Eestis, töötajate arv kasvas aastaga üle 100 inimese 2309 töötajani. Töötajate arv kasvas mõnevõrra ka Lätis, 1094 inimeseni ja Leedus 476 inimeseni. Soomes langes töötajate arv 14 inimese võrra ning grupi heaks töötab riigis 83 inimest.

Grupi omakapitali osakaal ettevõtte 680,7 miljoni euroses bilansis kasvas aastaga 58,7 protsendile, mis on 4,2 protsendipunkti rohkem kui eelneval majandusaastal.

MM Grupp kuulub 78 protsendi ulatuses Margus Linnamäele, 20 protsendi omanik on Ivar Vendelin ja kahe protsendi omanik on Aare Kurist.

Lõppenud majandusaasta eest grupp dividende jaotada ei plaani.