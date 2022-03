Saksamaa saadab Ukrainasse veel rohkem relvastust

Berliin teatas neljapäeval, et Saksamaa tarnib Ukrainale 2700 õhutõrjeraketti.

"Raketid tellis Ukraina valitsus, kes üritab murda Venemaa ülemvõimu oma õhuruumis. Vene väed suurendavad rünnakuid tsiviilobjektide pihta, "ütles Saksamaa valitsuse ametnik.

Strela nime all tuntud relvi saab kasutada helikopterite ja lennukite vastu. Need transporditakse mõne päeva jooksul Ukrainasse. Nõukogude Liidus toodetud raketid kuulusid Ida-Saksamaa relvajõudude koosseisu. Praegu haldab neid Saksamaa keskkonnaministeerium, vahendas The Wall Street Journal.

Saksamaa valitsus teatas nädala alguses, et annab Ukrainale 1000 tankitõrjerelva ning 500 USA-s toodetud Stingeri raketti.