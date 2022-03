Selle eesmärk on valitsuse kommunikatsioonibüroo teatel sujuvamalt korraldada Ukraina sõjapõgenike riiki sisenemist ning esmast kontakti riigiga. Piiril on avatud kolm kontrollpunkti Valgas ja üks Iklas. Piiripunktide vahelisel alal on riigipiiri ületamine lubatud tavapärasel viisil. Jätkab Sven Paulus.