Eesti kauplusteketid tervitavad Lidli turuletulekut soodsate hindadega

Rimi võtab enda sõnul uue konkurendi sisenemist turule tõsiselt ning pakub seetõttu korraga mitmeid eri soodustusi.

"Näiteks teeb Rimi igal nädalal 5600 tootele isikustatud sooduspakkumisi, mis jõuavad enam kui poole miljoni püsikliendini. Klassikalise ostukorvi hindade soodsana hoidmine on täna pea kõikide jaekettide norm," teatas Katrin Bats Rimist.

Rimis on täna pea pool sortimendist kodumaine ning nende hinnangul on tegemist kasvava trendiga. "Siin mängib muidugi olulist rolli ka tarbija, kes peaks selle kauba ka ostukorvi panema. Poed müüvad ikka seda, mida kliendid tahavad osta," märkis Bats.

Rimi loodab, et vaatamata inimeste uudishimule Lidli kapluste vastu, jäävad nad siiski Rimile truuks. "Kindlasti on uudistajaid alguses palju, selles pole kahtlust. Loodame siiski, et Rimi lojaalsed kliendid hindavad neid väärtuseid, mis meie pakume: eriline soodustus just neile toodetele, mida sulle tegelikult ka meeldib tarbida ja kõrge kvaliteediga puu- ja köögiviljad," rääkis Bats.

Maxima: meie hinnad on samad kui Lidlis

Maxima tunnistab, et uue ettevõtte nagu Lidl turule tulek tekitab kindlasti huvi. "Siiski usume, et meie kliendid ja eestimaalased üleüldse eelistavad kohalikku toodangut. Kasvatame pidevalt oma kaubavalikus kodumaiste kaupade osakaalu ja pakume kvaliteetseid kodumaiseid tooteid väga soodsa hinnaga. Tänu heale koostööle Eesti tootjatega on lõviosa nii piima-, liha- kui ka pagaritoodetest kodumaist päritolu," ütles Maxima esindaja Tiia Schapel.

Schapel tõi näiteks, et värske liha Maxima valikus on 73 ulatuses eestimaine ja piimatoodetest on kodumaine toodang 70 protsenti.

Lidli hindasid Schapel Maxima ja ka teiste Eesti jaekettide omadest soodsamaks ei pea. "Kui vaadata tänaseid Lidli avamishindu, siis tegelikult ei erine need palju juba praegu turul esinevatest hindadest. Maximalgi on sel nädalal mitmed tooted neist odavamad või sama hinnaga, rääkis Schapel. Ta tõi näitena välja, et sel nädalal maksab jahutatud broiler Maximas 0,99 eurot kilo, jahutatud sea kaelakarbonaad 2,49 eurot kilo.

"Banaanikilo oli meil 0,39 eurot juba enne, kui Lidl otsustas selle 0,45 euro pealt ka 0,39 euro peale alandada. Odavaim saiapäts maksab Maximas juba pikemat aega 0,19 eurot," rääkis Schapel.

Prisma rõhub laiale sortimendile

Lisaks juba nädalaid enne Lidli avamist tehtud reklaamidele, kus kujutakse enda kaubaketi eeliseid "Saksa poe" anonüümse kauba ees, jätkab Prisma oma tugevuste arendamist. "Meil on hea kaubavalik, soodne hind, mugav ja turvaline ostukeskkond - ja loodame, et kliendid väärtustavad seda. Oleme oma hindades juba muudatusi teinud ning need toetuvad meie strateegiale tuua järk-järgult turule püsivalt soodsa hinnaga kaupu, mitte teha ajalisi sooduskampaaniaid" rääkis Prisma peremarketi sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru.

Prisma peab oma tugevuseks hea hinnataseme kõrval oma laia sortimenti. "Oleme saanud head tagasisidet klientidelt, et paljud lastekaubad ja erilist toidumenüüd vajavatele inimestele tarvilikud kaubad, nagu gluteeni- või laktoosivabad tooted, on Prismas kõige soodsamad. Samuti on Eesti inimesed hakanud üha enam väärtustama Eesti toitu ja see on meie kauplustes laias valikus olemas," sõnas Niitaru.

Saksa kaubakett Lidl avas neljapäeval Eesti suuremates linnades oma kauplused. Avapäeval pakkus Lidl parimate pakkumiste hulgas värsket kurki hinnaga 99 senti ja poolt kilo jahvatatud kohvi hinnaga 95 senti. Lidli kodulehe andmetel neil Eestis toodetud kaupa valikus ei ole.