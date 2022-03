Nädalavahetus tuleb enamjaolt päikesepaistega

Öösel on Lääne-Eestis selgem, kui Ida-Eestis, kus sajab kohati ka vähest lund. Puhub põhjakaare tuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on -1 kuni -5 kraadi.

Hommik tuleb enamasti pilvine ning Kagu-Eestis võib ka õrna lund langeda. Puhub mõõdukas põhjatuul ja külmakraadid jäävad ühe ja nelja vahele.

Ennelõunal on valdavalt pilvine, aga keskpäeval loode poolt alates ilm järk-järgult selgineb ning Ida-Eestis võib kohati sadada vähest lund. Puhub põhjakaare tuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis ja väljas on -3 kuni +2 kraadi.

Nädalavahetus on enamasti päikeseline, kuid pühapäeval rändab ka pilvi üle taevalaotuse. Esmaspäeva pärastlõunal on oodata kerget lume- ja lörtsisadu, mis saabub põhjast, kuid teisipäeval sadu taandub. Õhk on võrdlemisi karge, ainult pühapäeval on keskmine üle nulli.