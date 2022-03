Ametlik: Macron kandideerib uuesti Prantsusmaa presidendiks

"Mina olen see kandidaat, kes tuleb toime käimasoleva sajandi katsumustega," kirjutas Macron oma toetajaile suunatud pöördumises.

Macron kirjutas, et nii mõndagi on ta oma esimese valitsusaja jooksul teinud valesti, kuid üldine suund on olnud õige ja nõnda peab see ka jätkuma.

Ukraina kriisidiplomaatiaga taas avalikkuse keskmesse tõusnud Macron esitas oma kandideerimisavalduse päev enne avalduste vastuvõtmise lõppu. Macroni sõnul oleks ta kandideerimisest varemgi teatanud, seda takistas aga Venemaa sissetung Ukrainasse, millesse Prantsusmaa president tundis end olevat kohustatud sekkuma.

Oma kandidatuuri hilise ülesseadmise tõttu pole Macron jõudnud teha ka valimiskampaaniat. Sellest hoolimata on ta arvamusküsitluste põhjal teistest kandidaatidest populaarsuselt kaugel ees. Populaarselt järgmine on parempopulistlik Marine Le Pen, kellest on Macron ees aga rohkem kui kümne protsendiga.