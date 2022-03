Nafta hind langes 111 dollarile barrelist

Venemaa sõjaline tegevus Ukrainas mõjutab ülemaailmset nafta- ja gaasiturgu. Nafta hind on volatiilne, rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind on nüüd 111,42 dollarit barreli kohta.

Nafta ja gaasi hinnad tõusid nädala alguses järsult. Nädala lõpus nafta hind siiski langes. Rahvusvaheline Energiaagentuur (IEA) teatas hiljuti , et võtab kasutusele erakorralised naftavarud. Agentuur esindab maailma suurimaid tööstusriike.

Euroopa gaasibörsi TTF-hind tõusis neljapäeval 1,7 protsenti ning jõudis 160 euroni megavatt-tunni kohta. Tõusevad ka alumiiniumi, nikli ja nisu hinnad.

Investorid hindavad, et USA ja Euroopa keskpangad ei pruugi nüüd kiirustada varaostude vähendamisega. Lääs tahab kaitsta oma majandust, kuna Venemaa sõjaline tegevus suurendab globaalseid tarnehäireid.

USA föderaalreservi juht Jay Powell ütles kolmapäeval, et "keskpank on valmis intressimäärade tõstmisel edasi minema, kuid seda tehakse ettevaatlikult." Powelli sõnul tuleb hinnata Ukraina sõja mõju maailma majandusele.

"See pole selline majanduse aeglustumine, mis on olnud viimaste tsüklite ajal. See aeglustumine toimub koos kõrge inflatsiooniga. See on keskpankade jaoks väga keeruline olukord," ütles finantsfirma Candriam analüütik Nadege Dufosse.