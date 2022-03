Times: Zelenski on üle elanud juba kolm mõrvakatset

Ajalehe The Times andmetel on Ukraina president Volodõmõr Zelenski viimase nädala jooksul üle elanud vähemalt kolm mõrvakatset. Kiievis tegutsevad Kremli rahastatud palgamõrvarid.

Kreml on Ukraina presidenti tapma saatnud kaks erinevat mõrvarühma. Need rühmad on Kremli rahastatud Wagneri palgasõdurid ja Tšetšeenia eriüksuslased.

Mõrvaplaanid nurjusid, kuna sõjavastased venelased andsid Ukrainale informatsiooni kahe palgasõdurite rühma kohta, kes kavatsesid rünnakuid korraldada, vahendas New York Post.

Wagneri palgasõdurid kannavad Kiievis ränki kaotusi. Wagneri sõdurid muretsevad, et ukrainlased näevad pidevalt nende käike ette. "See on õudne, kui hästi Zelenski turvameeskond on informeeritud," ütles Wagneri firmale lähedane allikas.

"Võin öelda, et oleme saanud informatsiooni FSB-lt, kes ei taha selles verises sõjas osaleda," ütles Ukraina riikliku julgeoleku ja kaitsenõukogu sekretär Oleksii Danilov.

Kahe mõrvakatse taga oli Wagneri firma. Kui need oleksid olnud edukad, siis Moskva oleks saanud eitada, et oli mõrvaga seotud, vahendas The Times.

"Kiievis tegutseb praegu umbes 400 Wagneri palgasõdurit. Kreml loodab, et Zelenski surma järel variseb Ukraina valitsus kokku," ütlesid allikad.

Zelenski vältis mõrvakatset ka laupäeval Kiievi äärelinnas, tšetšeeni mõrtsukate plaan ebaõnnestus, vahendas New York Post.