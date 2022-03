Ukraina valgevenelased soovivad, et neid koheldaks sõjapõgenikena

2020. aastal toimusid Valgevenes rahvarohked meeleavaldused Alaksandr Lukašenka juhitava režiimi vastu. MTÜ Valgevene Maja juht Vitaliy Molchanov kirjutas siseminister Kristan Jaanile, et meeleavalduste järel põgenes Valgevenest Ukrainasse üle 38 000 inimese, kelle hulgas oli palju demokraatliku liikumise aktiviste ja Lukašenka režiimi poolt kiusatuid ja piinatuid.

"Need inimesed kaotavad nüüd teist korda oma kodu ja me ei tohi neid sellises olukorras üksi jätta."

Ta selgitas, et pärast sõja puhkemist peetakse Ukraina valgevenelasi Valgevene riigi esindajateks, kes toetavad Venemaa sõjategevust. Seetõttu on Ukrainas elavad Valgevene kodanikud kaotanud juurdepääsu ka avalikele teenustele, nende juurdepääs Valgevene pangakontodele on piiratud, nad ei saa kasutada Valgevene SIM-kaarte jne.

"Valgevene kodanikel, eriti ajateenistuse ealistel meestel keelatakse evakuatsioonitransporti kasutada. /.../ Samas, kui nad Valgevenesse peaksid naasma, on neil oht saada kutsutud sõjaväeteenistusse ja seeläbi osaks Ukrainat ründavatest vägedest."

"Seetõttu pöördume teie poole palvega, et te kohtleks Valgevene kodanikke, kel on alaline elukoht Ukrainas ja neid, kes otsisid seal pärast 2020. aasta meeleavaldusi varjupaika, võrdselt Ukraina kodanikega ja tunnistaksite nad samuti sõjapõgenikeks."

Molchanov kinnitab, et Valgevene diasporaa liikmed, nagu ka Valgevene rahumeelsed kodanikud, on selgelt vastu Venemaa praegusele sõjalisele agressioonile Ukrainas.

"Lukašenka isiklikult vastutab Valgevene vägede osalemise eest selles. Me oleme praegusele Valgevene režiimile vastu seisnud kõigi võimalike vahenditega, kuid kahjuks pole see surve olnud piisav, et diktaatorist lahti saada. Oleksime väga tänulikud mõistva suhtumise ja solidaarsuse eest Valgevene inimestele ja nende võitlusele demokraatia eest."