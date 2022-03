Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Veiko-Vello Palm

Venemaa intensiivistab Ukraina linnade pommitamist ja tsiivilohvrite arv kasvab väga kiiresti. Samas on selge, et välksõja plaan on läbi kukkunud ja Ukraina on ka möödunud ööpäeva jooksul osutanud väga visa vastupanu. Milline on olukord rindel? Kas lääneriikide relvaabi suudab sündmustesse otsustava pöörde tuua? Küsimusi esitab saatejuht Andres Kuusk.

"Esimene stuudio" algab ETV-s reedel kell 21.40.