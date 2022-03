WSJ: Hiina kompartei proovib riigis tarbimist suurendada

Hiina tarbijad on pandeemia tõttu ettevaatlikud ja ei kuluta enam palju raha. Riigis kasvab majanduslik ebakindlus. Maailmas suureneb Venemaa sõjalise tegevuse tõttu aga jälle majanduslik ebakindlus.

Hiina kompartei on viimaste kuude jooksul leevendanud laenutingimusi, et tarbimist riigis suurendada, vahendas The Wall Street Journal.

"Hiina peab tarbimise toetamiseks kasutama kõiki võimalikke vahendeid," ütles teisipäeval kaubandusminister Wang Wentao.

Majandusteadlased eeldavad, et Pekingi tarbimist soodustav poliitika ei suuda piirangutest tingitud raskusi oluliselt leevendada. Kompartei piirab riigis samuti üha jõulisemalt suurärimeeste mõjuvõimu.

Hiinas kasvas detsembris jaemüük ainult 1,7 protsendi võrra. 2019. aasta detsembris oli see kasv kaheksa protsenti. Pandeemia räsib ka riigi turismi- ja teenindussektorit.

Ida-Hiina Hangzhou linna riigipanga ametnik Chu Yingtao sõnul pole tema perekond enam kui kaks aastat linnast välja sõitnud.

"Viibisime viimase kahe aasta jooksul palju vähem koos. Boonuste vähenemise tõttu langes ka minu sissetulek. Käisime väga harva väljas söömas," ütles Chu.

Lääneriikide tarbijad kulutavad aga üha rohkem raha erinevatele teenustele. Seetõttu ostetakse vähem Hiinas valmistatud tooteid. Hiina majanduse areng sõltub aga ekspordist.

Hiina nõrk sisetarbimine teeb muret ka lääneriikide firmadele. Spordifirma Nike teatas, et müük Hiinas langes viimase kolme kuu jooksul 24 protsenti.

Majandusteadlased eeldavad, et Peking võib laiendada investeeringuid infrastruktuuri. See suurendab riigis aga veelgi finantsriske. Paljud Hiina omavalitsused on suurtes võlgades.

Hiinas suureneb ka kinnisvarakriis. Hiina edelaosas Baise linnas elav kinnisvaraarendaja Zhang Le väidab, et pole pärast pandeemia puhkemist teeninud enam püsivat sissetulekut. Hulk inimesi jätsid eluasemelaenud maksmata. Zhang kärbib seetõttu üha rohkem oma kulutusi.

"Püüame igal võimalikul viisil tarbetuid kulutusi vähendada. Ma olen mures, et sel aastal majandus palju paremaks ei lähe," ütles Zhang.