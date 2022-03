Ekspert: olukord Zaporižžjas Eestile praegu ohtu ei kujuta

Zaporižžjas süütas Vene armee rünnak ööl vastu reedet tulekahju Euroopa suurima tuumajaama alal, jaam on nüüd Vene vägede käes.

Jeltsovi sõnul võib praegu öelda, et sellises olukorras võib juhtuda ükskõik mis.

"Tõenäosuse kohta võime öelda, et kõik võib juhtuda. Putin on täna näidanud, et ratsionaalsus enam mingisugust rolli ei mängi. Tagajärgede pärast me peame mures olema, tagajärjed võivad olla tõsised, eelkõige Ukrainas, eelkõige mõne tuumajama, Tšernobõli või Zaporižžje lähedal," lausus Jeltsov.

Eestis muretsemiseks nii suurt põhjust pole kui Ukrainas, lisas ta.

Jeltsovi sõnul on Zaporižžje tuumajaam väga tugev kaitsehoone.

"Jaama kõige olulisemad komponendid asuvad kaitsekesta sees, mis on tugevdatud betoon, terasbetoon, mille paksus on selline, et pealtpoolt võib sinna pihta lennutada 20-tonnise reisilennuki, kest ei tohiks puruneda, ja on testitud, et ei purune," lausus ta.

Kui tuumasüdamikuga ehk selle osaga, kus on tuumakütus, peaks midagi juhtuma, kui see peaks allapoole sulama, nagu juhtus Fukushimas, siis reaktori allosas on kolme-nelja meetri paksusega betoonkihid, lisas Jeltsov.

"See on väga tugev kaitsehoone ja kõik kriitilised jaama töös hoidmiseks vajalikud kaitsesüsteemid ja ka kasutatud kütuse jahutusbassein asuvad selle kaitsehoone sees," lausus ta.

Jeltsovi sõnul on praegu hoone sees ohutus tagatud, sest hoone struktuurid on terved, kaitsesüsteem ja tehnoloogia töötab. Väljast peab olema tagatud elektritoide ja vajadusel peab saama diislit juurde tuua.

"Samuti kiirgusseire ja kiirguskaitse. Teame, et see töötab, kiirgusfoon ei ole suurenenud selle jaama piirkonnas. Turvaala perimeeter on venelaste käes, aga nad lasevad Ukraina spetsialistidel sellega tegelda," ütles ta.

Jaamas töötab pragu kuuest reaktorist vaid üks ning seegi 60-protsendise võimsusega, ütles Jeltsov.