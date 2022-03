Firenzes saavad kokku kõik skulptor Donatello teosed

Donatello loodud Taaveti kuju ühineb Firenzes umbes 130 teise Donatello teosega. Nende seas on ka Donatello teosed, mida pole kunagi varem kirikutest välja viidud.

Näitus avatakse Bargello muuseumis 19. märtsil. Näitusel on olemas ka Herodese pronksreljeef, mis valmis 1427. aastal. See asus varem Siena katedraalis. Samuti on näitusel olemas veel pronksuksed Medici perekonna matmispaiga mausoleumist.

Uksed on hoolikalt restaureeritud, kus kasutati kaasaegseid tööriistu, sealhulgas termokaameraid, vahendas The Times.