Riia võib panna Vene saatkonna Ukraina iseseisvuse tänavale

Riia linnaduuma plaanib muuta tänava nime, mille ääres paikneb Vene saatkond ning edaspidi kannaks see nime Ukraina iseseisvuse tänav.

Ümber nimetataks Vene saatkonna asukohaks olev Antoniase tänava lõik Kalpaka puiestee ja Nikolai Roerichi tänava vahelises lõigus, ütles Riia linnavalitsuse pressiesindaja Martinš Stakis Läti rahvusringhäälingu venekeelsetele uudistele.

Linnaduuma otsuse eelnõu on ettevalmistamisel ning see antakse menetlusse kohe, kui on saadud kooskõlastus Läti keeleametilt.

Riia linnavõim on ka varem sarnaseid sümboolse tähendusega samme astunud. Nii vahetati eelmise aasta mais peetud jäähoki MM-i ajal Valgevene režiimi kasutatav riigilipp Valgevene opositsiooni kasutatava valge-puna-valge rahvuslipuga.