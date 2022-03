Päike paistab ka lähipäevil, kuid ilm läheb külmemaks

Märts on siiamaani pakkunud tõeliselt säravat päikesepaistet ning lähipäevad sellesse muutust ei too.

Ööl vastu laupäeva on Eestis selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -6 kuni -13, Kesk-Eestis kuni -15, saarte rannikul kuni -3 kraadi.

Hommikul on taevas jätkuvalt võrdlemisi pilvitu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on -5 kuni -11, sisemaal ka kuni -14 kraadi, saartel on veidi soojem.

Päev möödub samuti vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Tuul pöördub edelasse ning puhub kiirusega 2 kuni 8 meetrit sekundis, õhtupoolikul põhjarannikul tugevneb kuni 14 meetrini sekundis. Õhutemperatuur püsib -1 ja +2 kraadi vahel.

Järgnevad päevad toovad jätkuvat päikesepaistet. Pühapäeval on taevas enamasti selge. Nädala algus on siiski pisut pilvisem ja nii esmaspäeval kui teisipäeval on kohati võimalik ka nõrk lumesadu. Kuni teisipäevani on päevased temperatuurid plusspoolel, siis muutub aga ilm külmemaks.

Teisipäeval jääb temperatuur nii päeval kui öösel -7 kraadi ümber. Kolmapäeva päeval on oodata -7 kraadi, öösel kuni -14.