Palm: mingil juhul ei tasu arvata, et Vene sõjamasin jookseb laiali

Kuigi Vene väed on peale sissetungi algust kaotanud Ukrainas palju sõdureid ja sõjatehnikat ning moraal langeb, ei tasu arvata, et Vene sõjavägi sellepärast agressiooni katki jätab, ütles "Esimeses stuudios" kaitseväe juhataja asetäitja Veiko-Vello Palm.

Palmi sõnul on sõja kaheksandal päeval raske öelda, mis toimub Vene kindralite peades, kui oodatud välksõja asemel on näha, et Ukraina vägedest nii lihtsalt jagu ei saada ning taluda tuleb suuri kaotusi nii langenud sõdurite kui hävitatud tehnika näol.

"Kindlasti osa on paanikas. Aga mitte hirmul selles mõttes, et nad kardaksid, vaid nad näevad, et iga samm ebaõnnestub. Sa lähed täispanga peale välja, paned kõik ühele kaardile ja see on hambad ristis läbimurdmine, kõigist kaotustest hoolimata; enda ja vastase, tsiviilisikute kaotustest hoolimata," lausus Palm.

Palmi sõnul võib Vene sõjamasin ragiseda, kuid see ei tähenda peatumist. "Vene sõjamasin on ikka alles, see on ikka võimas ja tugev. Mitte mingil juhul ei tasu arvata, et Vene sõjamasin laiali jookseb, ta jätkab," nentis ta, ning lisas, et kuigi viimased 24 tundi on Ukrainas olnud üllatavalt rahulik, käib sõda siiski edasi.

"Vaherahu ega laialijooksmise märke pole kummalgi pool," lausus Palm.

Palmi hinnangul keskendub Venemaa nüüd, mil on aru saadud, et välksõjast asja ei saanud, ühele-kahele eesmärgile.

"Senise välksõja loogika järgi üritasid mitmes kohast korraga (rünnata). See on ebaõnnestunud. Mõistusega inimesed korrigeerivad plaane ja panevad edasi," ütles ta.

Palmi sõnul võib nüüd öelda, et Vene sõjavägi pole lääneriikide vägedele tehniliselt järele jõudnud ning Ukrainas võib Vene vägede puhul näha seetõttu tehnika puhul väga kirjut pilti.

"Näha on selgelt, et venelased pole lähedale läänele jõudnud, rääkimata möödaminemisest. /.../ Vene armee on suur ja lai, seal on nii absoluutsed eliitüksused kui ka täiesti tüüpilist venepärast käegalöömist ja minnalaskmist ja kõike muud, mis sinna vahele jääb. Nad ei ole midagi peale Nõukogude Liidu lõppu ära visanud ja kõik laod võetakse lahti ja millele hääl suudetakse sisse lüüa, saadetakse Ukrainasse," rääkis Palm.

Vastukäivatest andmetest hukkunute arvu kohta tuleks tõena võtta pigem ukrainlaste esitatud arve, märkis Palm. Ukrainlaste väitel on Vene sõdureid sissetungi algusest alates Ukrainas langenud 9000 kuni 10 000, Venemaa räägib 500 sõdurist.

"Meile tundub, et pigem on ukrainlastel õigus, nagu me aru saame. Ja me näeme ja saame aru päris palju. Aga me näeme, et see 500 on juba Venemaa ühiskonnas tekitanud väga suure mullistuse," lausus Palm.