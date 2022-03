Kõikjal maailmas toimusid meeleavaldused Ukraina toetuseks

Meeleavaldustel toimus ka minutiline leinaseisak invasiooni ohvrite mälestamiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ukrainalsed väärivad meie täielikku toetust, sest nad võitlevad meie võitlust. Kui nad ei peata Putinit, siis peame meie peatama teda mõne aasta pärast," ütles meeleavaldaja Prahas Ladislav Hilena.



"Sõltume oma vabadusest, sest see on kõige tähtsam, mille nimel tuleb võidelda. See on uskumatu, mis toimub süütute inimestega seal, lastega, kes kaotasid vanemad ja sugulased," lisasid veel kaks meeleavaldajat.

Meeleavaldaja Tbilisis Margarita ütles, et grusiinid kuulavad parlamendiees president Zelenskit ja näitavad oma valmisolekut ja toetust vabadusele ja Ukrainale.

Serblased avaldasid toetust Venemaale



Serbia pealinnas Belgradis tulid tuhanded serblased samuti meelt avaldama,

sedakorda mitte Venemaa vastu, vaid Venemaa toetuseks.

Umbes 4000 inimest ühines meeleavaldusega Belgradi kesklinnas tsaar Nikolai Teise monumendi ette, kus mängiti Serbia ja Venemaa hümni ja avaldati toetust kahe riigi tugevatele sidemetele. Meelsuse näitajate seas olid ka kohaliku motoklubi Ööhunt liikmed, millel on tihedad sidemed Putinit toetava motoklubiga.

Meeleavaldaja Dobrivoje Divcic ütles, et Venemaa päästab inimkonda, tsivilisatsiooni. "See on lahing hea ja kurja vahel ning au jumalale, emake Venemaa võidab," ütles ta.

Teine meeleavaldaja Miroljub Veljkovic ütles, et meeleavaldajad toetavad vennasrahvast. "Me protesteerime meie valitsuse vastu sanktsioonide kehtestamise eest Valgevenele," sõnas meeleavaldaja.