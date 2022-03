Hurt: käib Vene vägede varude täiendamine

Kuidas teie tõlgendate seda olukorda Mariupolis, kus peaks justkui kehtima relvarahu? Ometi aselinnapea teatel jätkub pommitamine, inimeste evakueerimine on takerdunud.

Ega siin midagi väga üllatavat ei ole. Kui üheks sõdivaks osapooleks on Venemaa, siis kokkulepped ei pea sada protsenti. Sellegipoolest tundub, et inimestel on praegu parim võimalus välja pääsemiseks.

Milline on humanitaarolukord nendes linnades, mida Venemaa on päevi piiranud? Kui kriitilise tähtsusega on humanitaarkoridori loomine Mariupoli?

Me oleme saanud teateid viimastel päevadel selle kohta, et terved elamukvartalid on maatasa tehtud. Me võime eeldada, et osades kohtades ei ole elektrit, ei ole vett, ei ole kütet. Ja on loomulik, et inimesed, kui neil ei ole alternatiivseid energiaallikaid ei saa ju ise hakkama.

Miks on Vene armee võtnud sihikule Ukraina tuumajaamad? Äsjane info räägib, et lõunas liigutakse järjekordse tuumajaama suunas.

Selle ümber on palju spekuleeritud, aga ma arvan, et me peaks vaatama võib-olla suuremat pilti. Venemaa on iseenesest ütelnud, et ta ei kavatse tervet Ukrainat vallutada. Küll aga strateegiliste objektide nimekirja kuuluvad kindlasti elektrijaamad, nii et selles mõttes on tegevus loogiline.

Kas on selgunud need asjaolud, miks need Ukrainale lubatud hävitajad Bulgaariast ja Poolast ei ole siiski Ukraina pilootideni jõudnud?

Need riigid, kes justkui pidid olema osa sellest sellest skeemist, ehk siis Poola, Slovakkia, Bulgaaria, on kõik kinnitanud, et sellist kokkulepet ei ole ja et nad ei kavatse oma lennukeid Ukrainale loovutada. Miks tekkis selline ettekujutus, et selline nii-öelda kokkulepe on saavutatud, seda ma kommenteerida ei oska? Ma arvan, et Ukraina kindlasti on soovinud seda. Ilmselt mingi hetkeni on seda arutatud ja siis on osapooled erinevatel põhjustel jäänud eri seisukohtadele.

Milliseid arenguid te nüüd täna ootate? Mis sellel nii-öelda lahingtandril kõige kriitilisemad punktid?

Ma arvan, et positiivne oleks see, kui võimalikult palju tsiviilelanikke pääseks Mariupoli kandist minema. Muus osas me jääme ootama suuremaid arenguid, mis puudutab just seda, et Vene vägede järelvedu ilmselt hetkel toimub, täiendatakse varusid, mis puudutab kütust, toiduaineid ja laskemoona. Ja siis siis vaatame juba edasi, kuhu Vene väed liiguvad.

Nii Pentagoni kui ka Ukraina enda kaitseministeeriumi kinnitusel on suurem edu saatnud Vene vägesid just Ukraina lõunaosas. Millest räägib see, et see mitmekümne kilomeetri pikkune konvoi, mis Kiievist põhjas seisab ja ootab. Mida tegelikult oodatakse, milleks valmistutakse?

Ma arvan, et seal käibki varude täiendamine ja on selge, et kui tee lõuna poole on kinni, siis ju kuskile mujale pääseda ei olegi võimalik. Ja siin on ka infosulg osaliselt olemas, me tegelikult ei tea täpselt, mida Vene pool teeb ja me ei tea ka kindlasti, mida Ukraina väed teevad.