Sotsiaalmeedias levib valeinfo vene keelt kõnelevate inimeste ründamisest

Ohtralt valeteateid on jagatud just viimastel päevadel, neist ükski ei vasta tõele, kinnitab politsei.

"Tänased näited on sellised, kus jagati postitusi, mille sisuks on vanamemme ründamine Kopli bussis. Välja oli toodud täpselt, et buss number 73, mis tõesti Koplisse sõidab. Oli näide Pae pargis naisterahva ründamise kohta, õigemini pussitamise kohta. Oli näide Reidi teel venekeelsete inimeste alandamise kohta ukrainlaste poolt. Ühtegi sellist sündmust toimunud ei ole, politsei on seda kõige kontrollinud," rääkis politsei- ja piirivalveameti kriisijuht Aivar Alavere.

Valeteated on koostatud nii, et lugejale jääks mulje, nagu olekski tegemist faktidega. Näiteks on väljamõeldisele lisatud Kopli vahet sõitva bussi number.

Alavere sõnul näitab, et tegemist on valeinfoga see, kui infot on jagatud anonüümselt kontolt. Ka siis, kui taolist infot on jaganud tuttav inimene, tuleb sellesse suhtuda allikakriitiliselt ja teavitada näiteks veebikonstaablit.

"Nende valepostituste eesmärk ei ole mitte midagi muud, kui lõhestada erinevaid kogukondi Eestis ja tekitada rahvuste vahelist viha ja konflikti," ütles Alavere.

Alavere sõnul hoiab politsei sellistel postitustel silma peal ja suhtub eriti tõsiselt, kui märkab sihipärast vaenu õhutamist. Eestikeelses sotsiaalmeedias taolisi liba krimiuudiseid veel esinenud ei ole.