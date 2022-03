Ferragamo omanik müüb maha Toscanas asuva ajaloolise mõisa

Massimo Ferragamo ostis mõisa 2003. aastal. Ta müüb mõisa maha nüüd rahvusvahelisele kontsernile. Tehingu väärtus on umbes 400 miljonit eurot. Tegemist on ühe suurima põllumajandusmaa tehinguga Euroopa ajaloos, vahendas The Times.

Kontsern saab oma valdusesse keskaegse kinnistu, mille pärast võitlesid kunagi kuulsad aristokraatlikud perekonnad. Mõis kuulub ka UNESCO maailmapärandi nimekirja.

Mõisa on külastanud hulk kuulsusi, nende seas ka endine USA president Barack Obama ja muusik Paul McCartney.

Ferragamo asutas 1930. aastatel Salvatore Ferragamo. Oma esimese kingapaari disanis ta juba üheksa-aastaselt. Hiljem tegi Salvatore Ferragamo koostööd Hollywoodi staaride ja rahvusvaheliste kuulsustega.