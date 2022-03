Visa ja Mastercard lõpetavad Venemaal äritegevuse

Visa teatas laupäeval, et alustab viivitamatult koostööd Venemaa klientidega, et peatada lähipäevade jooksul kõik tehingud. Kui protsess on lõppenud, siis Visa kaartidega ei tööta Venemaal enam tehingud. Mujal maailmas välja antud Visa kaardid ei tööta enam Venemaa territooriumil, vahendas Financial Times.

"Oleme sunnitud tegutsema. Venemaa sissetung Ukrainasse on vastuvõetamatu," teatas laupäeval Visa juht Al Kelly

Mastercard teatas, et peatab oma võrguteenused Venemaal. Mastercard on Venemaal tegutsenud rohkem kui 25 aastat.

Luksusbränd Prada teatas laupäeval samuti, et lõpetab Venemaal oma toodete müügi. Hiljuti lahkusid Venemaa turult ka LVMH, Hermes, Kering, Chanel ja Zara.