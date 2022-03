Venemaa korrastab kaotusi kandnud üksuste ridu, Ukraina teeb vasturünnakuid

Ukraina peastaabi öise operatiivülevaate kohaselt püsib Venemaa sõjaväe fookus ümbergrupeerumise juures Kiievil, samas on jätkunud surve Harkivis ja Mõkolaivis ning Krimmi maismaakoridori loomiseks jätkuvalt piiramistule all oleva Mariupoli juures.

Vene lennukid pommitasid peastaabi teatel Valgevene baasidest Kiievit ja Zõtomõrit.

Peastaap märkis, et üheks uueks Venemaa sihtmärgiks on Kanivi hüdroelektrijaama ala Kiievist kagus Dnepri jõel.

Peastaap teatas taas mitmete Venemaa lennukite ja kopterite allatulistamisest. Mõkolaivis kandis vastane "märkimisväärseid kaotusi", seisab ülevaates.

USA-s baseeruva Sõjauuringute Instituudi (Institute for the Study of War) andmetel võisid Vene väed teha lühikese pausi maismaal sõjaliste operatsioonide läbiviimisel. Mõttekoja hinnangul valmistuvad Vene väed järgmise 24-48 tunni jooksul taastama sõjalist tegevust Kiievi, Harkivi ja Odessa vastu, vahendas The Guardian.

"Vene väed ei alustanud viimase 24 tunni jooksul suuri maapealseid pealetungioperatsioone Kiievi, Harkivi suunal. Seevastu Ukraina väed Harkivi lähedal korraldasid vastupealetungi," teatas mõttekoda.

Instituut märkis ära Ukraina eduka vasturünnaku Harkivi suunal, kus Ukraina väed jõudsid Vene piirini.

Tšernihivi kohal alla lastud Vene sõjalennuki jäänused. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Suur plahvatus Belgorodis Venemaal

Laupäeva õhtul kell 19.30 tulid pealtnägijate teated linna valgeks löönud tugevast plahvatusest Belgorodis Venemaal Ukraina piirist paarikümne kilomeetri kaugusel Harkivi taga.

Plahvatust tunnistasid ka Vene võimud, kelle väitel olulisi kahjusid linnas ei ole.

Sõltumatut kinnitust sellele, kas tegu oli Ukraina löögiga Venemaa sõjalise objekti pihta, ei ole.

Venemaa kasutab Belgorodi ühe põhilise baasina Ukrainas peetavas sõjas.

FT: USA ja Poola kaaluvad Ukraina varustamist hävitajatega

USA ja Varssavi peavad läbirääkimisi, et Ukraina varustada Poola hävitajatega. Tehingu raames tarniks Poola Ukrainale Venemaal toodetud hävitajad ja saaks vastu USA F-16 sõjalennukid.

Valge Maja teatas, et peab Poolaga hävitajate osas läbirääkimisi ja konsulteerib NATO liitlastega. "Töötame võimaluste kallal, mida saaksime pakkuda Poolale, kui Varssavi otsustaks lennukid Ukrainale anda," ütles Valge Maja pressiesindaja.

Läbirääkimisi kommenteeris ka kõrge Poola ametnik. "Poola pole Venemaaga sõjaseisukorras, kuid toetab Ukrainat kui agressiooni ohvrit. Leiame, et kõik sõjalised küsimused tuleb läbi arutada NATO liitlastega," ütles ametnik ajalehele Financial Times.

Ukraina piloodid vajavad just Venemaal toodetud hävitajaid, sest tunnevad nende süsteeme.

Ukraina: umbes kolm tuhat ameeriklast on avaldanud soovi võidelda Ukrainas

Ukraina Washingtoni saatkonna esindaja ütles, et umbes kolm tuhat ameeriklast on vastanud Kiievi üleskutsele liituda "rahvusvahelise leegioniga", mis võitleb Venemaa agressiooni vastu, vahendas Ameerika Hääl.

Lääneriigid ei saada Ukrainasse vägesid, vaid toimetavad sinna relvi. Samuti kehtestasid lääneriigid karmid Moskva-vastased sanktsioonid.

Ukraina president Volodomõr Zelenski tahab moodustada vabatahtlikest koosnevat "rahvusvahelist leegionit".

Zelenski hinnangul on olemas juba 16 000 välismaalast, kes aitavad Ukrainat sõjas Venemaa vastu.

ÜRO pagulasamet: Ukraina põgenike arv jõuab peagi üle 1,5 miljoni

ÜRO pagulasameti teatel võib sõja eest põgenevate ukrainlaste arv ületada peagi 1,5 miljonit inimest, vahendab BBC.

"See on kõige kiirem pagulaskriis, mida me oleme näinud Euroopas alates teise maailmasõja lõpust," ütles UNHCR juht Reutersile.

Sõja algusest on oma kodudest lahkunud ligikaudu 1,3 miljonit inimest.

Poola on riik on võtnud vastu üle poole kõigist põgenikest. Samuti on palju põgenikke jõudnud Ungarisse ja Rumeeniasse, kuid kõik põgenikud ei jää esimesse riiki, kuhu nad jõuavad.

Sõja esimese kaheksa päevaga Rumeeniasse jõudnud 200 000 põgenikust 140 000 on juba liikunud edasi teistesse riikidesse, teatas UNHCR.

Ukraina meedia: Krimmi haiglad on täis haavatud sõdureid

Venemaa okupeeritud Krimmi linnades nagu Armjansk, Krasnoperekopsk ja Džankoi on haiglad täis haavatud Vene sõjaväelasi, teatas Ukraina infoagentuur Ukrinform sealsete võimude andmetele viidates.

"Igas mainitud linnas on 1000-1500 haavatut," teatas Ukrinform. "Need haiglad võtavad vastu ainult sõjaväelasi, kõik ravi vajavad tsiviilisikuid suunatakse Simferopolisse."

Venemaa on Krimmi viinud suured väeüksused, tegemist on ühega peamistest Ukraina ründamiseks kasutatavatest platsdarmidest. Võimud on sõja algusest blokeerinud Krimmist lahkumise ja sinna sisenemise.