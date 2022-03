Aas pikendas Eesti Energia reservvõimsuse hoidmise kohustust

"Kooskõlastasin Eesti Energia omanikuootuste muudatuse, millega pikendatakse 1000 MWh reservis hoidmise kohustust tähtajatult," teatas Aas sotsiaalmeedias.

"Teine teade on see, et uudis Jamal-Euroopa gaasijuhtme gaasita jätmisest on pigem infosõda. Selle toru kaudu on gaasitarned juba pikka aega väga lünklikud olnud, nii et midagi suurt ei muutunud," lisas Aas.

Valitsuse liikmed on varem rõhutanud vajadust pikendada Eesti Energiale pandud 2023. aastani kehtivat reservvõimsuste hoidmise kohustust, kuid arutanud ka võimalust, kas reservvõimsuse tagamist oleks võimalik korraldada hoopis turult pakkumisi küsides.

Venemaa peatas reedel gaasi pumpamise Jamal-Euroopa gaasitorusse, mille kaudu saadab Venemaa oma gaasi Poola kaudu Saksamaale. Venemaa on torujuhtme läbi gaasi saatmist piiranud juba möödunud aasta lõpust.