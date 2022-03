ERR Ukrainas: Lääne-Ukrainas paneb jutt rahvavabariigist inimesi imestama

Teekond Novograd Volõnskist läände Ternopilisse viib meid laugete põldude vahelt kuppelmaastikule. Linna väravatesse ehitatakse liivakottidest barrikaadi. linnaväljakul mängib orkester.

Pargipingilt leiame värvika väljanägemisega Oresi, kellele Eesti toob otsemaid meelde Georg Otsa ja kes arvab, et kartma ei peaks midagi.

Ukraina julgeoleku teatel võeti Ternopili kandis hiljuti kinni grupp seltsimehi, kellele oli ülesandeks antud moodustada siin samasugune rahvavabariik nagu Donetskis ja Luhanskis.

Kohaliku Vitali sõnul Ternopilis selliseid inimesi, kes sellist mõtet toetada võiks, ei ole. "Ma olin šokis, et neil üldse selline idee pähe tuli. See näitab ainult seda, et nad eksisteerivad teises reaalsuses," ütles ta.

Ka Vasseli sõnul pole Ternopilis inimesi, kes sellise asjaga nõustuks. "Me kuulsime sellest, käisid selle kohta kuuldused, aga meil selliseid inimesi pole," ütles ta.

Irina sõnul on Lääne-Ukrainas kõik Ukraina patrioodid. "Me toetame Ukrainat. meil on siin selline võimalus välistatud."

Ukraina julgeoleku väitel pidanuks loodavasse rahvavabariiki Läänes kuuluma linnad Lvivist Ternopili ja Taga-Karpaatideni. Praegu tuuakse siia lapsi sõjatsoonist varjule. Tulevad ka need, kes välismaale põgeneda ei taha.

Kiievi elanikud Olena ja Ruslan on Lääne-Ukraina inimestele tänulikud. "Mul on hirm minna kaugemale, sest siin on kõik mu sugulased, mu sõbrad ja ma arvan, et vaadata seda olukorda välismaalt on palju stressirikkam, kui olla siin, sest siin saad vähemalt kuidagigi aidata," rääkis Olena.

"Oleme väga tänulikud kohalikele inimestele, Lääne-Ukrainale, kes toetavad kogu Ukrainat, kes võtavad meid vastu, kes leiavad meile korterid, süüa," rääkis Ruslan.

"Me pole kunagi näinud Ukraina inimesi nii ühtsena. Ma nägin sellist asja viimati 2014. aastal, kuid see, kuidas inimesed aitavad teineteist praegu, on uskumatu," ütles Olena.

Olena ja Ruslan ei taha uskuda, et sõda võiks venida kuude või aastate pikkuseks. Tagasi koju Kiievisse loodavad nad saada lähimate nädalate jooksul.